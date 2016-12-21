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حظك اليوم برج العذراء الخميس 22 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 22 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج العذراء الخميس 22 ديسمبر 2016

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك

عاطفياً: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط

صحياً: إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك ولحسن خياراتك

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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