"التعليم": تدريس مادتى العلوم والدراسات لـ"أولى ابتدائى" من العام المقبل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تدرس تطبيق تدريس مادتى العلوم والدراسات على طلاب الصفوف الأولى من الأول حتى الثالث الابتدائى من العام الدراسى المقبل كمادة نشاط فقط.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تدريس الطلاب للمادتين هو تنمية الانتماء والولاء لدى الطلاب، خاصة فيما يتعلق بمادة الدراسات، وحتى لا يفاجأ الطلاب بالمادة فى الرابع الابتدائى.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم عرض مذكرة على الإدارة المركزية للتعليم الأساسى بشأن ضم النشاطين عملى واجتماعى فى نشاط واحد، وأما فصلهم بأن يكون كل نشاط على حدة، مشيرة إلى أن قيادات الوزارة رحبت بالمقترح المتعلق بمادة الدراسات، والذى تسعى الوزارة إلى تطبيقه منذ عامين.

وأشارت المصادر، إلى أن تدريس مادة الدراسات كمادة نشاط سيكون عبارة عن رسوم لتعريف الأطفال بالجبال والحدود الجغرافية، على أن تدرس طوال العام الدراسى.