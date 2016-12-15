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ميدو يستعين بـ"السخنة" لإنقاذ لاعبى دجلة من الإجهاد

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ميدو يستعين بـ"السخنة" لإنقاذ لاعبى دجلة من الإجهاد ميدو يستعين بـ"السخنة" لإنقاذ لاعبى دجلة من الإجهاد

>كتب أحمد طارق

قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لوادى دجلة، خوض معسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام بمنتجع دجلة بالعين السخنة، استعداداً لمواجهة الداخلية يوم الأحد المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ 16 بالدورى الممتاز.

 

ومن المقرر أن يتجه ميدو مع فريقه صباح غداً الخميس إلى العين السخة لإقامة المعسكر المغلق بمنتجع دجلة،  ليخوض اللاعبين عملية استشفاء كاملة من أجل التصدى لحالات الإجهاد التى ضربت الفريق جراء ضغط مباريات الدورى، على أن يعود الفريق إلى القاهرة يوم السبت المقبل.

 

واستقر أحمد حسام ميدو، على أن تكن إقامة الفريق الدجلاوى دائماً فى منتجع العين السخنة بداية من الدور الثانى بمسابقة الدورى.


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