وزارة الرى تطرح أعمال حماية مدينى رأس غارب والغردقة من مخاطر السيول

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أنه جارى طرح أعمال تنفيذ حماية مدن محافظة البحر الأحمر "رأس غارب والغردقة" من مخاطر السيول، واستكمال أعمال حماية سفاجا والقصير، ومشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول فى "حلايب وشلاتين".

وأشار صقر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأوضح رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أن أعمال حماية محافظات مصر من مخاطر السيول تتم على 3 مراحل بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليار جنيه، وسيتم البدء بالمرحلة الأولى فى "رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير" بتكلفة تصل إلى 800 مليون جنيه والانتهاء منها خلال عام.

الجدير بالذكر أنه وزارة الرى انفقت 2 مليار جنيه خلال العامين الماضيين للاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول، وأن ذلك ساهم بشكل كبير فى مواجهة السيول التى حدثت نهاية أكتوبر الماضى فى العديد من المدن، ومنها سفاجا وطابا.