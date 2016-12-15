وائل جسار: وائل كفوري ليس منتشراً في مصر

أطل الفنان وائل جسار في الحلقة الثامنة من برنامج " أنت أونلاين" مع الإعلامي وسام بريدي، وتحدث في البداية عن سبب إبتعاده عن عالم وسائل التواصل الإجتماعي كما غيره من الفنانين، وقال" وسائل التواصل الإجتماعي مهمة، ولكن الناس تحب أن تعرف اعمال الفنان، وانا أفضل ألا تكون حياتي الشخصية بكل تفاصيلها علنية ومباحة اعلامياً".

15 مليون هم عدد متابعي وائل جسار على "فايسبوك" و362 ألف متابع على "إنستغرام" وعن سبب تراجع عدد متابعيه على "إنستغرام" يقول: "أنا جديد عليه ولا يوجد عندي سناب شات مع أنني احب الفلترات التي تعرض فيها، لأنني شخص عفوي وعلى طبيعتي وأحب الأشياء المفرحة التي تريح الناس وتريحيني".

عن صفاته، تبيّن أنه فخور بصوته الى درجة الغرور، وقال: "هذا ليس غروراً بل ثقة في النفس، وكل إنسان انعم الله عليه بموهبة لا بدّ أن يفتخر بها. أنا أقل إنسان غروراً".

وعن قصده بعبارة "انا وائل جسار الأصلي"، أجاب "كنت أقصد أن وائل جسار هو إسمي الحقيقي وليس الفني، وأفتخر بوائل كفوري". كما أكد أنه "بيتوتي ومنغلق ويحب أن يعيش في عالمه الخاص. وعن صفة نجم الأغاني الحزينة، قال: "الحب ليس فيه فرحاً دايماً. الحزن يقويني مع أنني لست شخصاً حزيناً، ولكن في الغناء أنا ميال لهذا النمط من الأغاني التي تجعلني أتفاعل معها".

وعما إذا كان يصح أن يُقال أنه هاني شاكر الجديد، أجاب وائل جسار: "يجب أن نسأل الناس. أنا أحب أن اختار بشكل صحيح والكلام هو الأهم بالنسبة إليّ في الأغنية".

وعن الفنان الذي إستطاع أن يحتل مكان فضل شاكر في الاغاني الرومانسية، أوضح "لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال. عندما كان فضل شاكر موجوداً كان يوجد أيضاً وائل جسار ووائل كفوري وصابر الرباعي وغيرهم. لكن أحداً لا يمكن أن يملأ غياب أي فنان".

عن لقب الطفل المعجزة الذي حمله عندما كان يغني وهو في سن 8 سنوات لجورج وسوف، ردّ "هناك فنانين تقمصوا جورج وسوف في التقليد. في طفولتي تأثرت كثيراً بالوسوف، ولكنني كنت أغني بإحساسي الخاص. أي فنان في بداياته يغني لغيره، وكان سلطان الطرب هو الأقرب إليّ، ولكنني في الوقت نفسه أسمع العمالقة فتكون عندي إحساس خاص بي. وعندما إتجت إلى تقديم أعمالاً خاصة وأصبحت ناضجاً صرت أعرف معاني الأغاني التي أؤديها، وأؤديها بإحساسي الخاص".

عن سر أغنية "ومشيت خلاص" التي يزيد عدد مشاهدي الكليب الخاص بها الـ 11 مليون مشاهد على اليوتيوب قال" أريد أن أوضح أن عدد مشاهدي كليب أغنية "عايز أطمّن عليك" بلغ الـ 20 مليوناً ولكنهم إختفوا و"غريبة الناس" 15 مليوناً ولا أعرف من سحبها عن يوتيوب. ربما شركة "آرت لاين" التي كنت أتعامل معها، بينما في "غريبة الناس" أنا أتعامل مع شركة أخرى هي "أرابيكا".

عن مبلغ الـ 50 ألف دولار الذي سبب له مشكلة في مصر قبل مدة، أوضح جسار" المبلغ لم يكن بالقيمة التي تم تضخيمها. والمبلغ الذي كان بحوزتي يتجاوز المسموح به بقليل، ولذلك تمت إجراءات معينة مع الامن المصري في أحد المكاتب في المطار، وهم مشكورون، على حسن ضيافتهم وأخلاقهم. هم قالوا لي يجب أن نقوم بالإجراءات اللازمة وبإمكانك توكيل محاميّاً، مقابل المبلغ الزائد وقيمته 10 آلاف جنيه أو يمكنك التنازل عنه، ولذلك تنازلت عنه لأنني لو وكلت محامياً فسوف أدفع له نفس المبلغ كبدل أتعاب". وتابع "ما حصل لم يزعجني لأنني تحت القانون".

عن رأيه بإحتلال عدد متابعيه اللبنانيين على "فايسبوك" المرتبة الـ 11 مقارنة مع متابعيه في سائر الدول العربية، أجاب" في الفترة الماضية كنت مقلاً في الاغاني اللبنانية وكنت أركّز على الأغاني المصرية. أنا اعتز ببلدي وشعبه ولكنني لم اكن أوفقّ بالأغاني اللبنانية التي تناسبني، وعندما تغيّر الوضع لم أتاخر أبداً عن تقديمها".

عن عبارة "وائل مكسّر الدنيا في مصر" وما إذا كان يعتبر أنه الفنان العربي الاكثر إنتشاراً فيها، أجاب"عندما قيل هذا الكلام "قامت الدنيا وقعدت". لست مغروراً وربما أكون أقلّ الناس. مع أحترامي لكل الفنانين فنحن نتكلم عن وقائع ملموسة وإسمي في مصر لا يستهان به. محبة الناس كنز فهل أقول لهم لا تحبوني!!" كما أشار إلى أن راغب علامة وعاصي الحلاني يتمتعان بشعبية واسعة في مصر، اما وائل كفوري وبرغم من شعبيته في الخليج والدول العربية ولكنه ليس منتشراً كثيراً فيه مصر، اما بالنسبة إلى الفنانين العرب فـ حسين الجسمي منتشر في مصر وحقق نجاحاً ساحقاً فيها حتى قبل "بشرة خير".

عن تركيزه على إحياء الحفلات في لبنان خلال الصيف قال" هذا كان أمراً ضرورياً والحمد لله كانت النتيجة كان إيجابية جداً". وأضاف" كيس خطأ أن يخفّف الفنان من أجره من أجل التواجد ولكن هذا الامر لم يحصل معي".

عن سر نجاح زواجه المختلط، أجاب" انا وزوجتي نحترم بعضنا ولا نتحدث في الامور الدينية ونعيش بسلام والله رزقنا بولدين: ماريلين ووائل جونيور ونربيهما على الدينيْن المسيحي والإسلامي".

كما أكد أنه خطف زوجته قبل زواجها بأسبوع واحد وأضاف "كانت تربطني علاقة صداقة بها استمرت 4 سنوات، وعندما علمت أنها ستتزوج قررت أن أخطفها لانني أحبها. يومها "عصّب" والدها لانه كان يعتقد أن حياة الفنان سهر وليل". كما أشار إلى أن زوجته ميراي تملك بحّة حلوة في صوتها ولكنه يفضل ألا تغني بل أن تهتم بالاولاد".

وائل قال أن أمنيته في الحياة أن تصبح إبنته طبيبة أو مهندسة وقال" لا يمكن أن "أكسر" شخصيتها وإذا رغبت بدخول مجال الفن فسوف أكون إلى جانبها، لكن علي ان أنصحها. الفن صعب جداً وفيه تعب ذهني".

وائل جسار أكد أنه "موسوس" ويملك صيدلية كبيرة في بيته ويحب أن يجري أبحاثاً عن الأدوية، وهناك الكثير من الأصدقاء يتشيرونه عندما يمرضون.

وائل أكد أن "الجلي" ليس عيبا ولكنه لم يفعل ذلك أبداً كما انه يجيد أعداد البيض والبطاطا، كما قال أنه يمكن أن يستعين بحراس شخصيين إذا تطلب الامر ذلك، ولكنه لا يمكن أن يصفع سيدة أو أن يشتري متابعين أو أن يدعو أصحابه لتعبئة المكان الذي يغني فيه أو أن يدفع مالاً أكثر لشراء أغنية أعجبته وكانت لفنان غيره، ومن المحتمل أن "يدين" فنانا.

وعن غناء الآخرين له بطريقة سيئة "هم يشعررون أنهم يغنون بطريقة رائعة، ولكننا كفنانين نعرف في أصول الغناء نلمس خطأهم".

عن علاقته السيئة بموقع "تويتر" قال" لا جَلَد لي عليه".

في فقرة حول التعليقات التي تطاله على "تويتر"، تم تناول غناء أنغام "تيتر" مسلسل "أريد رجلا" الذي غناه بصوته فقال" أنغام صوت رائع وأنا أسميتها "كروان مصر والعالم العربي"، كما نفى أن يكون قد قرأ التعليقات التي كتبت على "تويتر" بعد غناء أنغام لهذا التيتر. وعن رأيه بتعليقات وجد بعضها أن أنغام أجادت أداء الأغنية أكثر منه وبعضها الآخر بأنه يجب ان يتوقف عن الغناء بعد أنغام، لم يتم عرض جوابه.

وائل أكد أنه سمع أغنيته "عم شوف خيالات بصوت تامر حسني، وقال"أملك تنازلاً بالأغنية من الشاعر والملحن، وتامر غناه بتوزيع مختلف والموزع هو الذي أثار البلبلة. عندما سمعت الأغنية من المحن أحمد محيي قلت له أنني أحببتها وطلبت أن يتم توزيعها عند مدحت خميس وها ما حصل ولكن تبين أن الموزع القديم كان سبق ان تعامل مع أحمد محيي ووزع نفس توزيع مدحت خميس. وأعتقد ان تامر سحب الأغنية بعدما تم إعلامه انني أملك تنازلاً بالأغنية".

وعن عقدته مع الصور قال أنه ليس أحباباً معها وأن مشكلة الصور تكمن في أنها تتطلب متابعة يومية على "إنستغرام".

وقال وائل أنه بصدد تقديم "ديو" مع نوال الزغبي، وأنه يجب أن يكون "هيت" بعد نجاح نوال مع وائل كفوري في ديو "مين حبيبي أنا".

وبعد عرض صورة خلال تقبيل إحدى المعجبات له، أوضح "هي لم تكن تقبّلني بل كانت تطلب مني أغنية".

أما عن سبب غيابه كحكم عن برامج الهواة الغنائية، فقال" ربما لم يحن الوقت".

في فقرة أسئلة الناس، ردّ وائل على سؤال حول سبب تراجع شعبيته، مؤكداً أن شعبيته لم تتراجع، وقال أن قصة أغنية "غريبة الناس" ليست حقيقة، كما أشار إلى أنه يتشرّف بزيارة المناطق الشعبية في مصر وأنه مستعد لإحياء الحفلات والمهرجانات فيها، ورداً على إحدى الفتيات التي سألته عن الأجر الذي يتقاضاه في حفل زفافها "هييّ تتزوج وأنا أغني لك هدية مني"، وعن المهنة البديلة التي يمكن أن يزاولها في حال فقد صوته، أجاب" أقوم بـ "ستاج" من أجل أن أكون صيدلياً أو طبيباً"، وعن الفنان الذي يطلب منه المال في حال إحتاج إليه أجاب" لا يمكن أن أطلبه من أحد".

وقال وائل أنه يمكن أن يغني لجورج وسوف، كما أشار إلى أن أغنية نوال الكويتية "عيب عليكم" كانت معروضة عليه وأنه يحب إحساسها ووصفها بالفنانة القديرة التي يحترمها ويحترم تواضعها، وفي حال أراد ان يكتب لها تعليقاً مباشراً فأنه يقول لها" الله يخليكي بالهمة ودائماً تقدّمي فناً نظيفاً"، وأضاف أن رامي عياش صديقه ويمكن أن يكتب له تعليقاً هو "أغنية مسلسل "أمير الليل" رائعة".