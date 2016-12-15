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حظك اليوم برج الأسد ليوم الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تصادف معلومات تعينك على فهم شريك الحياة

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تصادف معلومات تعينك على فهم شريك الحياة حظك اليوم برج الأسد ليوم الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تصادف معلومات تعينك على فهم شريك الحياة

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يعد برج الأسد أحد الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع نتيجة لحماسها، إلا أنه قوى الشخصية، ويرغب فى أن يكون رقم واحد بمكان تواجده، ويقدم اليوم السابع لبرج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

 

الأسد على الصعيد العاطفى

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية، لكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

 

الأسد على الصعيد الصحى

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

 

توقعات علماء الأبراج

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.


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مصر 365

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