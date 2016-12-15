حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 15/12\2016 على الصعيد العملى والعاطفى و الصحى وأخبار سعيدة لأبناء برج القوس

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن تكون هناك الأخبار السارة لأبناء برج القوس خصوصًا على مستوى العمل.

حظك اليوم برج القوس الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توتر بسبب ضغوط العمل

يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج الطموحة التى تسعى دائماً وراء أهدافها ولا تيأس مهما طال الوقت، وفى هذه الأيام سيلاحظون تغييرا كبيرا على كل المستويات فى حياتهم لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً لأن نجمهم سيكون فى السماء وفقاً لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج القوس على الصعيد المهنى:

لأولئك الذين يعملون في القطاع العام، فى هذا اليوم يجلب فرص كبيرة للنجاح، إذا كنت قد تقدمت للحصول على وظيفة فى القطاع العام، فمن المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الإيجابية اليوم.



> على الصعيد العاطفى:

حان الوقت أن فتح ما يصل الى شريك حياتك، التحدث معه بشأن كل الأسرار والمخاوف الخاصة بك، إن وجدت، الصراحة هى الحل الأفضل لحل النزاعات فيما بينكما.

برج القوس على الصعيد الصحى:

زيادة مفاجئة التوتر في مكان العمل الخاص بك قد يؤدى إلى مضاعفات صحية مثل الصداع النصفى، وصداع التوتر وارتفاع ضغط الدم.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 15 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها أنهم شخصيات قيادية حازمة يمتلكون الكفاءة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم أنت وشريك الحياة متفاهمين لدرجة كبيرة، ربما ستتفقان سويًا على الذهاب إلى مكان جديد أو سفر أو المغامرة بأى شكل وذلك فقط من أجل كسر الروتين.

الجدى على الصعيد المهنى..

على الرغم من أنك اليوم لديك الكثير من الأفكار التى ستحققها خلال هذا اليوم، وأكثر نشاطًا وقدرة على تحقيق الأحلام، إلا أنك قد تشعر ببعض الإرهاق الذى يتسبب فى شعورك بالخمول والرغبة فى عدم القيام بأى عمل.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

لياقتك البدنية تحتاج منك بعض الاهتمام أكثر من ذلك فعلى الرغم من أن جهازك المناعى أقوى مما كان فى الماضى، إلا أنك مازلت بحاجة إلى اتباع نظام غذائى صحى.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 15/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التحمل والصبر، أما فيما يخص علاقتهم بالأصدقاء، فهم أوفياء من الدرجة الأولى.

على الصعيد المهنى:

على الرغم من أن لديك الكثير من المهام التى يجب أن تقوم بها على مدار هذا اليوم، إلا أنك اليوم غير مهيأ إلى ذلك، بل أنت بحاجة فقط إلى قضاء وقت ممتع مع عائلتك، كذلك عليك أن تحصل على إجازة من العمل.

على الصعيد العاطفى..

اليوم سيشهد الكثير من التغيرات فيما يتعلق بحياتك المهنية، كما أنه من المتوقع أن يعترف لك أحد المقربين بحبه، ولكنك مازلت غير قادر على الدخول فى علاقة عاطفية جديدة.

على الصعيد الصحى..

شعور بالغضب بسبب اليأس والطاقة السلبية التى سيطرت عليك فى هذا اليوم بسبب الضغوط التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة، عليك الاسترخاء والاستماع إلى بعض النصائح من قِبل بعض الزملاء.

حظك اليوم برج الأسد ليوم الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تصادف معلومات تعينك على فهم شريك الحياة

يعد برج الأسد أحد الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع نتيجة لحماسها إلا أنه قوى الشخصية، ويرغب فى أن يكون رقم واحد بمكان تواجده، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

الأسد على الصعيد العاطفى

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الأسد على الصعيد الصحى

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنفعل عاطفياً مع شريك الحياة وتجنب الصراعات المهنية

يعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط والشخصية المزدوجة التى تغير من نظرتها للأشياء والأشخاص، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

الجوزاء على الصعيد العاطفى

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

الجوزاء على الصعيد الصحى

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج لكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع نفسك ضحية لسيناريو تشاؤمى

نقدم لكم حظك اليوم لبرج العذراء على كل الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل التخطيط لتحقيق الأهداف المختلفة والعمل فى صمت.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

قد تكون قادر على التعرف على أشخاص جدد أو مندوبين أجانب تتواصل معهم بحرية وتجمع أكبر قدر من المعلومات المفيدة، وهذا سيساعدك على لانجاز مشروع فلا تدع نفسك للهلع أو أى سيناريو تشاؤمى.

العذراء على الصعيد العاطفى:

تحتاج شريك حياتك بشدة فى هذه المرحلة من الوقت ليمدك بالدعم العاطفى القوى، لكن نظراً لبعض الأسباب التى تم فصلها عن شريك حياتك من خلال المسافة بينكم تسببت فى البعد بينكم الفترة الماضية ولكن واصل النضال فسوف تنجح فى البقاء مع شريك حياتك فى وقت قريب.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

هناك عدد قليل من المفاجآت فى الطريق إليك اليوم، لكن لا داعى للقلق، فبعض الأشياء التى كنت قد تنتظرها لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم، وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أهدرت تكون ناجحة فى نهاية المطاف، لذلك تحتفل الليلة مع الأسرة والأصدقاء وقد يكون لديك الخبر السار للمشاركة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 15-12-2016.. علماء الفلك: روحك المعنوية مرتفعة بشكل ملحوظ بعد تأكيد الشريك على تمسكه بك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الثور لليوم الخميس 15 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة في الاصعدة المختلفة، بالشق العاطفى روحك المعنوية مرتفعة بشكل ملحوظ هذه الأيام، والجانب الصحى أنت عرضة للإصابة بأحد الأمراض الجلدية.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى سيشهد الكثير من التقلبات، فالأجواء التى تحمل الطاقة السلبية عليك أن تعمل جاهدا على التخلص من هذه الحالة التى قد تؤثر على حالتك المزاجية.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن روحك المعنوية مرتفعة بشكل ملحوظ هذه الأيام وذلك بعد أن أكد لك الشريك مدى تمسكه بك ومحاولته الدائمة إرضاءك.

الصعيد الصحى لمواليد برج الثور

علماء الفلك يؤكدون أنه من الممكن أن تتعرض لتلقى عدوى بأحد الأمراض الجلدية، فعليك الحفاظ على أدوات التجميل الخاصة بك وعلى نظافتها.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 15-12-2016.. علماء الفلك: مكاسب مالية غير متوقعة ومكافآت فى الطريق

قدم علماء الفلك لمواليد برج السرطان لليوم الخميس 15 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة في الاصعدة المختلفة، بالصعيد المهنى هناك مكاسب مالية غير متوقعة ومكافآت فى الطريق، وعن الجانب العاطفى فعلاقتك بالشريك أصبحت أكثر قوة واستقرارا.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى هناك مكاسب مالية غير متوقعة ومكافآت فى الطريق، لا تلتفت لعدد من الحاقدين ومتصيدى الأخطاء ممن حولك، واعلم أنك تسير بخطى ثابتة فى مجال العمل.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن علاقتك بالشريك تتجدد وتصبح أكثر قوة واستقرار، فالحفاظ على هذه الأجواء سينقل العلاقة لحال أفضل.

من جهة أخرى عليك أن تعلم أن طريقتك فى حل المشاكل مع الشريك فى أسرع وقت هى خطوة مهمة لاستمرار العلاقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدوا أن عليك ان تحاول جاهدا أن تستعيد وزنك المثالى خلال هذه الفترة، خاصة أنك اكتسبت الوزن الزائد خلال الفترة الماضية.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 15-12-2016.. علماء الفلك: أنت قادر على التواصل مع من حولك بشكل أفضل بعد تخلصك من الضغوط النفسية

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الرغبة فى تحقيق الكثير من النجاحات فى الصعيد المهنى تجعلك دائما تضع كل تركيزك من أجل إنجاز المزيد من المهام، فمجهودك بالعمل واضح جدا ومحط إشادة من قبل كل من حولك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك علي هذا الصعيد أن الفترة الحالية هناك أحد الأشخاص يحاول أن يخطف قلبك، ولأنك مفعم بالرومانسية ستقع فى حبه، خاصة أنك تحتاج المزيد من الحب والاهتمام هذه الفترة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا انك تتمتع بصحة جيدة، خاصة أنك تتناول الأطعمة الصحية وابتعدت منذ فترة عن تناول الوجبات السريعة، أيضا ابتعادك عن التدخين يجعلك فى أفضل حال.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يومك سيكون مثمرًا بشكل كبير

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

فى محاولة لمعرفة ما يمكنك القيام به لإخراج أفضل ما فيك، تحتاج لأن تواجه نفسك بأبرز عيوبك على الصعيد المهنى والتى تتسبب فى مشاكل كبيرة لك اليوم، وإن كففت عن مواجهتها ستجد نفسك فى خطر.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

قد تحصل هذا اليوم على فرصة للتحدث من قلبك لكن احرص على أن تختار الكلام الذى لا تندم عليه فيما بعد، وحافظ على الإيجاز فى كلامك والدقة، وستحصل على الكثير من الفرص لتسليط الضوء على القضايا الساخنة فى علاقتكما.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

عقلك نشط للغاية اليوم رغم شعورك بالإرهاق الجسدى وهذا نتيجة اهتمامك بنظامك الغذائى والمواظبة على تناول الفيتامينات التى تمنح جسدك ما يحتاجه من غذاء وفى الوقت نفسه تساعدك على التركيز.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

ستحصل اليوم على العديد من الفرص لاستكمال عمل لم يكتمل فى وقته المحدد وتتمكن بكل بساطة أن تحصل على حل سريع للمشاكل التى تواجهها واليوم بشكل عام سيكون مثمرًا وناجحًا.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالثقة وتحقق النجاح بسبب ذلك

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

من المحتمل أن تحصل على عرض عمل جيد للغاية اليوم لكن فى مجال مختلف تمامًا وستضطر لإجراء الكثير من المقارنات لاتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالعمل وهذا لن يكون سهلاً ومن الأفضل ألا تغير مجال عملك تمامًا وتحتاج لأن تأخذ المشورة من أفراد أسرتك أو شريك حياتك بخصوص أى وظيفة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

تواجه الكثير من المعاناة بسبب الحنين للماضى لقصة سبق وانتهت واتخذت قرارًا حاسمًا بشأنها فحاول ألا تقضى الكثير من الوقت وحيدًا كى لا تفكر كثيرًا فى هذا الموضوع وتتخاذل فى قرارك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

أنت شخص هادئ بشكل عام رغم كل التوتر الذى يعصف بك وكل ذلك الزحام فى داخلك بالتالى جسدك يحاول أن يعبر بطريقة غير مباشرة عن هذا من خلال مشاكل صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

انت تشعر بثقة وسعادة شديدة وهذا ينعكس على لغة جسدك ومواقفك ما يجعلك تترك انطباعًا جيدًا عند الناس وعلى صعيد العمل ستكون اجتماعات العمل المهمة مثمرة وستذهب فى اتجاه إيجابى اليوم.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تتخلى عن حساسيتك وتتعامل بصرامة

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

من المتوقع أن تجد فرصة مميزة اليوم لتحقيق الكثير من الإنجازات فى العمل وتستفيد من وقتك بشكل مثالى هذا اليوم، وذلك بعد أن تغير طريقتك التقليدية فى العمل، وهو وقت مثالى للخروج عن التقليدى وتحقيق النجاح.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

تسعى اليوم للتواصل مع رفيق الروح بشكل جيد وتستطيع جذب شخص ما يمكن أن يكون صديقًا يحب الخروج معك ويراك بشكل مختلف اليوم وأنت كذلك.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية بحاجة للرعاية والاهتمام يجب أن تكون حريصًا على أن تراقب أى أعراض غير طبيعية تحدث لك وأى مشاكل تواجهك وتلجأ لاستشارة الطبيب فورًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

انت اليوم شديد الحساسية ولذلك تعانى من بعض المشكلات في التعامل مع الآخرين الذين يشعرون دائمًا أنك بحاجة لمعاملة، خاصة حاول أن تتخلى عن حساسيتك وتتعامل بصرامة أكثر.