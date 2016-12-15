حظك اليوم برج الجدى الخميس 15 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها أنهم شخصيات قيادية حازمة يمتلكون الكفاءة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم أنت وشريك الحياة متفاهمين لدرجة كبيرة، ربما ستتفقان سويًا على الذهاب إلى مكان جديد أو سفر أو المغامرة بأى شكل وذلك فقط من أجل كسر الروتين.

الجدى على الصعيد المهنى..

على الرغم من أنك اليوم لديك الكثير من الأفكار التى ستحققها خلال هذا اليوم، وأكثر نشاطًا وقدرة على تحقيق الأحلام، إلا أنك قد تشعر ببعض الإرهاق الذى يتسبب فى شعورك بالخمول والرغبة فى عدم القيام بأى عمل.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

لياقتك البدنية تحتاج منك بعض الاهتمام أكثر من ذلك فعلى الرغم من أن جهازك المناعى أقوى مما كان فى الماضى، إلا أنك مازلت بحاجة إلى اتباع نظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على المستويات المهنية والصحية لكن بالنسبة للحياة العاطفية ستتراجع نوعاً ما.