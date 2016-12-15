حظك اليوم برج الحمل الخميس 15/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التحمل والصبر، أما فيما يخص علاقتهم بالأصدقاء، فهم أوفياء من الدرجة الأولى.

على الصعيد المهنى:

على الرغم من أن لديك الكثير من المهام التى يجب أن تقوم بها على مدار هذا اليوم، إلا أنك اليوم غير مهيأ إلى ذلك، بل أنت بحاجة فقط إلى قضاء وقت ممتع مع عائلتك، كذلك عليك أن تحصل على إجازة من العمل.

على الصعيد العاطفى..

اليوم سيشهد الكثير من التغيرات فيما يتعلق بحياتك المهنية، كما أنه من المتوقع أن يعترف لك أحد المقربين بحبه، ولكنك مازلت غير قادر على الدخول فى علاقة عاطفية جديدة.

على الصعيد الصحى..

شعور بالغضب بسبب اليأس والطاقة السلبية التى سيطرت عليك فى هذا اليوم بسبب الضغوط التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة، عليك الاسترخاء والاستماع إلى بعض النصائح من قِبل بعض الزملاء.

توقعات علماء الفلك..

تتخذ قرارات هامة فى حياتك خلال هذه الفترة، أهمها مواجهة مشكلاتك بقوة وعدم الاستسلام لها وعدم جعلها مؤثرة على عملك بشكل كبير.