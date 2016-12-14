أبراج الأربعاء 14-12-2016

قدم علماء الفلك لليوم الأربعاء 14 ديسمبر عددا من التوقعات التى تدعو للتفاؤل لعدد من الأبراج، وهى ما تعطيهم المزيد من الحماس بشتى الأصعدة خاصة الصعيد المهنى، كذلك بالشق العاطفى.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 14-12-2016.. علماء الفلك: تتاح لك الفرصة لخلق لغة حوار جديدة مع الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج القوس لليوم الاربعاء 14 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، بالجانب العاطفى كشف العلماء انه ستتاح لك الفرصة لخلق لغة حوار جديدة مع الشريك، واعمل على الحفاظ على صفاء ذهنك .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هناك بالحياة المهنية العلماء أنه سيتم تأجيل المكافآت الخاصة بك هذه الفترة لكن عليك ان تكون أكثر تفاؤلا ، فعملك باجتهاد و تركيز شديد سيعيد تسليط الاضواء عليك من جديد فتجد التقدير والثناء ممن حولك .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد انه يوم عظيم بالنسبة لك ، حيث تتاح لك الفرصة لخلق لغة حوار جديدة مع الشريك تجعل علاقتكما أكثر قوة وتماسكا .

الصعيد الصحى لمواليد برج القوس

علماء الفلك يؤكدوا ان اليوم لديك نشاط عقلى قومى فمن السهل ان تضع خطط جديدة لحياتك وتكون قادر على تنفيذها بسهولة جدا، لكنك سوف تشعر اليوم بالإرهاق بسبب كثرة التفكير والتركيز.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أن عليك ان تعمل على الحفاظ على صفاء ذهنك ومحاولة فهم من حولك وتعديدا بالنطاق العائلى وتحديدا بالأمور التى تتعلق بالمال.

من جهة أخرى أن اليوم لديك فرصة كبيرة من أجل استكمال عمل لم يكتمل فى الوقت المحدد له فانتهز الفرصة ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد.

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 14-12-2016.. علماء الفلك: العلاقات والخبرات القديمة تلعب دورا مهما فى حياتك الآن

قدم علماء الفلك لمواليد برج الدلو لليوم الاربعاء 14 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، بالجانب العاطفى أن الرومانسية تسيطر تماما على تفكيرك هذه الفترة ومن المؤكد انك اذا كنت single ستبحث عن الشريك المناسب، وعن الشق الصحى عليك باللجوء للفحص الطبى الكامل.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هناك بالحياة المهنية فالأشخاص الذين يعملون فى مجال التدريس والكتابة والصحافة سوف يتمتعون بنجاح كبير فانجازاتهم ستكون واضحة بالمقارنة مع أى يوم آخر .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد ان الرومانسية تسيطر تماما على تفكيرك هذه الفترة ومن المؤكد انك اذا كنت single ستبحث عن الشريك المناسب، فقد حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات الهامة بشأن حليتك العاطفية.

الصعيد الصحى لمواليد برج الدلو

علماء الفلك يؤكدوا ان اليوم عليك باللجوء للفحص الطبى الكامل وهو ما قمت انت بتأجيله منذ فترة طويلة ، فبالضرورة ان تتوقف تماما عن تناول المسكنات بشكل مستمر دون استشارة طبيبك المختص.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك أن العلاقات والخبرات القديمة يمكن أن تلعب دورا مهما فى حياتك الآن.

من جهة أخرى أكد العلماء انك سوف تتعرض لضغط هائل من أجل الأداء الجيد فى جميع المجالات، واعلم أن التعامل بهدوء وحكمة سيضعك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 14-12-2016.. علماء الفلك: الراحة واللجوء لنظام غذائى متوازن أفضل حل لاستعادة نشاطك وقوتك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الأربعاء 14 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة، الراحة واللجوء لنظام غذائى متوازن هو أفضل حل لاستعادة نشاطك وقوتك، بالجانب العاطفى حاول أن تستخدم رومانسيتك من أجل دعم شكل العلاقة بالشريك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج عليك ان تكون اكثر تركيزا فى التفاصيل والجوانب المعنية بالشق المهنى وذلك حتى لا تقع فى أى خطئ خلال هذه الفترة ، وكن على استعداد لاقتناص أى من الفرص المهمة و التى قد تضيف لحياتك المهنية.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد انك تشعر بحالة من الغضب وذلك بسبب عدم اعطاء شريكك الاهتمام للعلاقة وشكلها وعدم تقديرها ووضعها ضمن أولوياته ، حاول ان تستخدم رومانسيتك من أجل دعم شكل العلاقة به وجعله متمسك بك بنسبة أكبر .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدوا أنه عليك ان شعورك بالإجهاد أصبح بالأمر الطبيعى منذ فترة وذلك بسبب المجهود الذى تبذله بشكل مستمر ، فالراحة واللجوء لنظام غذائى متوازن هو أفضل حل لاستعادة نشاطك وقوتك.

من جهة اخرى شعورك المستمر بألم فى الركبتين يحتاج منك استشارة الطبيب المختص حتى لا تتفاقم مشكلتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن نفقاتك بالضرورة ان تكون تحت السيطرة فلا تبذر هذه الفترة وذلك حتى تظل حالتك المالية فى أفضل حال.

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 14/12/2016.. لا تتعامل مع الأشخاص وفقا لحساباتك الشخصية فقط

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تحاول التواصل بسلاسة مع زملائك بالعمل، ولكن قلة من الناس لن تتفهم طبيعتك فى التعامل مع مشاكل العمل، و عليك بتخطى الأحداث حتى تستطيع أن تحقق ما تريد.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

التزامك بالعمل دائماً ما يأخذك عن شريك حياتك، وهذا ما يعتبره الحبيب خطأ لا يغتفر وهو لا حق فمن المفترض ألا تخلط بين علاقتك العاطفية و المهنية.

على الصعيد الصحى ..

أسلوب حياتك يؤثر على صحتك وتذبذب الأوضاع المهنية يزيد من شعورك الدائم بسوء الحالة النفسية و ظهرو بعض الأعراض المرضية مثل ارتفاع ضغط الدم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الجدى أن لا ينتبه إلى ما يقال عنه ويكتفى باتباع حدسه والتعامل وفقاً فى كثير من المواقف التى تتطلب منه قرارات فورية.

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 14/12/2016.. علاقة عاطفية جديدة فى الطريق إليك

برج العقرب على الصعيد المهنى..

تلجأ إلى التخلى عن عدد من مبادئك للانتهاء من الأعمال المعلقة منذ فترة، حساباتك تختلف اليوم عن أمس ولن تجد الفرص التى تساعدك على تنفيذ ما تريد.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

تستطيع أن تجذب أحد الأشخاص لك، ربما يكون ذلك بادية دخولك إلى علاقة عاطفية جديدة تفتح لك كثير من أبواب الاستقرار فى حياتك بعد أن كانت أزمتك الأولى التذبذب العاطفى.

على الصعيد الصحى ..

إذا كنت تعمل على عدد من المشروعات الصحية الجديد فستجد تعاون من قبل الكثيرين الذين يجعلون منك شخص شغوف بقضايا الصحة من الطراز الأول.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يفكر كثيراً فيما يضمره الآخرون له، خاصة أن مولود العقرب أنت شخص بسيط وهذا هو السبب فى افتقاره التكتيكات فى التعامل مع العلاقات.

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 14/12/2016.. إنجازات على الصعيد المهنى وتراجع على المستوى الصحى

برج الميزان على الصعيد المهنى..

اليوم هى الأنسب على الإطلاق لإنجاز أفكارك التى تحتاج إلى تفاعل مع كثير من الجماهير، العمل فى مجال خدمة لعملاء يتطلب منك كثير من الخبرة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

أنت من الشخصيات التى تستطيع أن تحكم علاقتها بشكل جيد، لكنك حتماً ستحتاج إلى تغير فى مستوى التفكير للتمييز بين الحبيب والصديق والأشخاص العادية فى حياتك.

على الصعيد الصحى..

عليك أن تعيد النظر فى نظامك الغذائى مرة آخرى، بعد عدم ملاحظة أى نتيجة إيجابية فى مسألة خسارة الوزن التى سعيت كثيراً نحوها.

توقعات علماء الفلك لمولود الميزان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن تتجسد رغبته فى النجاح فى حد ذاته، بعيداً عن جميع المعوقات التى تمنعه عن تحقيق أهدافه على مدار الفترات السابقة.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم حافل بالمفاجآت فى انتظارك

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

قبل التسرع بشكل أعمى فى إنجاز المهام الخاصة بك فى العمل عليك أن تتحقق أولاً من جدواها وأن تأخذ بعض الوقت لمضغ والاستفادة من تجاربك السابقة وتقييم تجاربك الماضية ومعرفة ما تحتاج إلى تغييره وما تحتاج لقبوله من أجل أحلامك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

عقلك حر الآن وعلى استعداد للعثور على الحب دون نظارات وردية ومواصفات مثالية لا تدع شعورك بعدم اليقين يفسد عليك الأمور وحاول أن تخطو بهدوء فى عالم الحب.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

ما تعانى منه الآن من مشاكل صحية سببه التوتر والمشاكل النفسية فى الأساس فحاول أن تتجاوزها وأن تنتبه أكثر إلى صحتك النفسية قبل صحتك الجسدية فهى الأساس فى كل شيء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

الأمور تحدث بسرعة وتحتاج إلى استيعاب كل ما هو غير متوقع وأن تتعامل مع المعطيات المتغيرة بسرعة خاصة أن اليوم سيكون حافلاً بالمفاجآت بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قلة الأفكار تعنى حاجتك لإجازة قريبا

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

تعانى موسمًا من الجفاف على الصعيد المهنى، وهو أمر يزعجك حيث تشعر بالقلق لعدم قدرتك على طرح أفكار جديدة وعلى اتباع استراتيجيات جديدة فى العمل ولكن كل ما يعنيه هذا هو أنك بحاجة للراحة.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى جدًا لنقل علاقتك العاطفية لمستوى جديد فإذا كنت تشعر بالإعجاب نحو شخص ما تخشى أن تفاتحه فى الموضوع تتاح لك الفرصة والشجاعة لعمل ذلك اليوم.

برج الثور على الصعيد الصحي:

قد تواجه بعض الأعراض الصحية الغامضة التى تجعلك تشعر بقلق شديد على صحتك ولكن بمجرد زيارة الطبيب ستكتشف أن الموضوع كان بسيطًا ولكنه يحتاج لتدخل طبى فى أقرب وقت قبل أن يصبح أسوأ.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تحاول اليوم أن تواجه مشكلة محدودية الموارد سواء على الصعيد الشخصى او المهنى، لأن هذه المحدودية تشل أفكارك وتمنعك عن الإبداع ومن المتوقع أن تخدمك حركة الكواكب فى القيام بذلك.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تخضع للاستفزاز من الآخرين

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

تنجح اليوم فى إدارة وقتك بشكل جيد ينعكس على خططك فى العمل التى تدخل حيز التنفيذ وتنجز الكثير من الأشياء المؤجلة التى طالما سببت لك انزعاجًا فى الأيام الماضية، ولكنك فى نهاية اليوم تضيع وقتك فى تعقيدات لا داعى لها.

برج الحمل على الصعيد المهنى..

أنت جاد جدًا فى ما يتعلق بالعلاقات العاطفية وهو ما يجعل شريكك يشعر بالأمان الشديد تجاهك ويتهاون مع بعض أخطائك لأنه يعلم أنك شخص جدى غير مستهتر.

برج الحمل على الصعيد الصحى..

اليوم سيكون مرتبكًا للغاية على الصعيد الصحى بالنسبة لك ومن المتوقع أن تجرب العديد من العلاجات المختلفة بين الطب الشعبى والعلاجات العشوائية وفى النهاية لن تجد مفرًا من اللجوء للطبيب.

توقعات علماء الفلك لك خلال الأيام المقبلة

أنت شخص حازم وملتزم يمكنك القيام بأية مهمة توكل إليك بدقة شديدة تحسد عليها، حافظ على دقتك هذه ولا تخضع للاستفزاز من الآخرين.