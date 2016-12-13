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القبض على عصابة مسلحة بالسويس بعد ثلاث ساعات من سرقة تجار خردة بالإكراة

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القبض على عصابة مسلحة بالسويس بعد ثلاث ساعات من سرقة تجار خردة بالإكراة القبض على عصابة مسلحة بالسويس بعد ثلاث ساعات من سرقة تجار خردة بالإكراة

>السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على تشكيل عصابى مسلح قام بسرقة تجار خردة بالأكراة كانوا فى زيارة لمحافظة السويس من أجل التجارة، وتم ضبط المتهمين بعد مرور ثلاث ساعات فقط على ارتكاب الجريمة، وتم إعادة المبالغ المالية المسروقة وضبط الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى سرقة التجار.

 

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل بورود بلاغ من تجار خردة من محافظة الدقهلية وهم " نصر . أ " و " هشام . ع " أن مسلحين يستقلون سيارة فيرنا بيضاء استوقفاهم أمام مقابر السويس بطريق السويس- القاهرة وسرقوا حقيبة كان بداخلها 90 ألف جنيه.

 

وبتشكيل فريق بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، كشفت التحريات أن من قاموا بارتكاب الجريمة 4 اشخاص هم " خ . ع الشهير بـ زيكا " و " ص . هـ الشهير بـ روشة " و " م . ف الشهير بـ " قوطة " والمتهم الرابع يدعي عيد هنومة.

 

وبالقبض علي المتهمين بعد مرور ثلاث ساعات من البلاغ المحرر ضبط بحوزتهم علي سلاح نارى وسلاح أبيض و90 ألف جنيه.

 

واعترف المتهمين، أن خلال تواجد أحد المتهمين بالتشكيل العصابي بمطعم بحي الأربعين شاهد التجار وتمكن من أن يعلم ان معهم مبالغ مالية وأنهم فى طريقهم للمغادرة من السويس، وقام بالاتصال بأعضاء التشكيل وتحرك التشكيل العصابى أمام مقابر السويس، وتم توقيف سيارة التجار وإنزالهم والحصول على الأموال.

 

ونجحت مباحث مديرية الأمن فى ضبط السيارة المستخدمة فى الجريمة والأسلحة والأموال.

 

 


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