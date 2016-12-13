حبس قوادة لاتهامها باستقطاب الساقطات والزبائن بمدينة أبوكبير بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة أبو كبير التحقيق برئاسة محمد علاء الدين حرز، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس أكبر قوادة كانت تعمل بالتربية والتعليم بالمعاش، سيدة و3 رجال أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الدعارة .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام العقيد عاطف زكى رئيس مباحث الآداب، وبرفقته الرائد حسام الشحات وكيل مباحث الآداب، بعد إذن النيابة العامة، من تفتيش مسكن " مديحة م ص" 57 سنة ربه منزل وبالمعاش من التربية والتعليم ومقيمة بندر أبو كبير، لقيامها باستقطاب النسوة الساقطات لممارسة الدعارة مع راغبى المتعة الحرام بمقابل مادى تتحصل عليه .

وبمداهمة المنزل تم ضبط "أحمد م إ" 25 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم مركز ههيا، وبرفقته "أسماء ع م" 25 سنة ربه منزل ومقيمة أبو كبير والشهيرة بأسماء "سكس"، تم ضبطهما عاريين تماما داخل غرفة النوم، بمنزل القوادة، أثناء ممارسة الدعارة .

كما تم ضبط "مصطفى ب م" 30 سنة والمقيم مركز ههيا عامل، و" فؤاد م" 47 سنة، عامل بمسجد بأبو كبير، أثناء انتظارهم الدور لممارسة الدعارة، كما تم ضبط الهواتف المحمولة الخاصة بهم وبفحص هاتف "مديحة" تبين وجود مقاطع فيديو ساخنة لعرضها على راغبى المتعة، كما ضبط مبلغ مالى ٥٤٠ جنيها، كما ضبط عدد من الصور المطبوعة لرسائل فيس بوك بينها وبين عدد من راغبى المتعة، لابتزازهم بها وتهديدهم بها أثناء طلبهم منها، إحدى الفتيات لممارسة الدعارة.

كما ضبط عدد من الأعمال السفلية والأحجبة والأسحار التى تستخدمها، فى ربط الزبائن التى تتضرر منهم وبمواجهتها اعترفت باستقطابها للنسوة الساقطات لممارسة الدعارة، مع راغبى المتعة بمقابل مادى والمبلغ المالى حصيلة أعمال الدعارة والرسائل المطبوعة، لابتزاز الزبائن والأعمال السحرية، اعترفت بالقيام بها لربط أى أحد من الزبائن ليأتى لها مرة أخرى تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٠٩٠٩ جنح مركز أبو كبير، وجار العرض على النيابة العامة.