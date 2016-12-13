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الإمارات وأمريكا يواصلان التدريب المشترك "المخلب الحديدى 2"

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الإمارات وأمريكا يواصلان التدريب المشترك "المخلب الحديدى 2" الإمارات وأمريكا يواصلان التدريب المشترك "المخلب الحديدى 2"

>كتب مصطفى عنبر

تواصل القوات البرية الإماراتية ونظيرتها الأمريكية اليوم ،الثلاثاء، فعاليات التدريب المشترك "المخلب الحديدى 2"، الذى انطلقت أمس، ضمن التدريبات العسكرية المشتركة، التى تجريها القوات المسلحة الإماراتية على مدار العام.

وتأتي هذه التدريبات، بحسب "الإمارات اليوم"، بهدف رفع الكفاءة القتالية، واكتساب الخبرات الميدانية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة بالتدريب.

وتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات، وفق استراتيجية واضحة المعالم، على الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتها، للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على جميع مسارح العمليات.

ويتضمن التمرين، الذى يستمر أياماً، تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة، بين مختلف وحدات القوات البرية بين الجانبين.


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