ضبط عاطل بحوزتة أوراق مزورة لاستخراج رخصة قيادة بمرور القليوبية

القليوبية – خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل بحوزته محرر رسمى" بيان نجاح" مزور لاستخراج بدل فاقد لرخصة قيادة بمرور بنها فى القليوبية.

وتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد عبد العظيم محمد عبد العظيم رئيس مباحث إداره مرور القليوبيه بالواقعة .

ودلت تحريات المباحث، إلى أنه خلال فحص ضباط مباحث المرورالمترددين على صالة التراخيص بوحدة مرور بنها، وحال قيامه بفحص المستندات الترخيصيه التي تقدم بها " أحمد زكريا .م 28 سنة بدون عمل ومقيم – أتريب – دائرة قسم ثان بنها، لاستخراج رخصه بدل فاقد للرخصه الخاصه به، اشتبه في بيان نجاح إتمام مرحلة التعليم الاساسى المقدم ضمن الاوراق ولدى قيامه بالاستعلام من إدارة بنها التعليميه، أفادت ان البيان مزور.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بقيامه بشراء بيان النجاح من أحد الاشخاص امام صالة تراخيص القيادة بالوحده، ومن شخص يدعى "سامح صبرى" مقابل مبلغ مالى قدره 2000 جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8486 جنح قسم ثان بنها لسنه 2016م.