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مسئول عسكرى ألمانى: مصر تحتل موقعا استراتيجيا يجعل لها أهمية قصوى لنا

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مسئول عسكرى ألمانى: مصر تحتل موقعا استراتيجيا يجعل لها أهمية قصوى لنا مسئول عسكرى ألمانى: مصر تحتل موقعا استراتيجيا يجعل لها أهمية قصوى لنا

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قال الفريق رينر بيكنرمان، نائب قائد القوات البحرية الألمانية إن تحتل موقعا استراتيجيا يجعل لها أهمية، مؤكدا أن التعاون الألمانى المصرى وثيق فى العديد من المجالات.

 

وأضاف بيكنرمان، لمراسلة وكاله أنباء الشرق الأوسط فى ألمانيا، على هامش مراسم تسليم غواصه ألمانية لمصر أمس، الاثنين "أن التعاون المصرى الألمانى تعاون وثيق ومصر شريك هام بالنسبه لنا، كما أن موقع مصر الاستراتيجى الذى يربط أفريقيا بآسيا وضعها كممر للتجارة الدولية وبالطبع تجارتنا أيضا عن طريق قناة السويس يجعل مصر ذات أهمية قصوى لألمانيا بشكل خاص وللمصالح المشتركة بين بلدينا".

 

وحول التعاون المصرى الألمانى فى مكافحه الإرهاب، قال: "إن الإرهاب الدولى أصبح يهدد العالم ومصر تحديدا لها وضع خاص بصفتها مفتاح الشرق الأوسط وأمنه"، وتابع الفريق بيكنرمان: "وبالطبع أمن مصر يؤثر على أمن المنطقة وتهديد أمن مصر يعنى تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، ولذلك نؤكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته ويتكاتف لمكافحة الإرهاب الدولى ونحن أيضا ندعم مصر فى جهودها لمكافحه الإرهاب".

 


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