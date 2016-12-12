حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الاثنين 12/12\2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. أزمة فى الجهاز التنفسى لأبناء برج القوس

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

من المتوقع أن تحصل على بعض النصائح من شخص قريب لك فيما يخص حياتك المهنية، هذه النصائح التى سيكون لها انعكاس إيجابى على حياتك المهنية بشكل كبير، كذلك من الضرورى أن تنظر إلى أوضاعك المهنية وتقييمها بشكل صحيح.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

ذكرياتك القديمة مع الحبيب دائمًا ما تطاردك، فكل مكان تذهب إليك يذكرك بهذه الأيام القديمة التى قضيتها مع لحبيب، عليك أن لاتفكر فى العودة لمجرد الحنين، تمسك بقرارك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

المشاعر السلبية تسيطر عليك وتفقدك القدرة على العمل بشكل جيد، خصوصًا أنك أصبحت غير قادر على ممارسة التمارين الرياضية كما كنت تفعل فى الماضى.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 12-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالهدوء، كما أنهم يتمتعون بخفة ظل تجعلهم الأصدقاء المحببين لدى الكثير من الأبراج الأخرى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

مازال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن تبذله من أجل عملك، الخلط بين العواطف والعمل لأن هذا سيجعلك تخسر المزيد والمزيد، فما عليك إلا أن تتعامل بمهنية أكثر من ذلك.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

عليك أن تكون حذرًا، فهناك طرف أخر ثالث سيلعب دورًا فى تخريب علاقتك العاطفية بشريك الخيال، فيجب أن تكون واثق فى الحبيب وليس فيما يقوله لك الآخرين عنه.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لقد حان الوقت لإتباع نظام غذائى صحى، قد كنت تعانى فى الفترة الماضية من بعض الاضطرابات البسيطة التى قد تتطور بعض الشئ لذا عليك أن تحافظ على صحتك من هذه التطورات الخطيرة.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية فى الجهاز التنفسى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء برج القوس بالكثير من الصفات أهمها التفاؤل والقدرة عالية على التحمل، كما يعانوا من الإندفاع والعصبية.

برج القوس على الصعيد المهني:

أنت دائمًا تبذل ما فى وسعك حتى تحقق ما تريد من أحلام، اليوم ستكون هناك الكثير من الأمور الجيدة فيما يخص وضعك فى العمل، وكذلك ستحصل على مكافأة مالية، كما أنه من المتوقع أن يقدم أحد المقربين إليك نصيحة تساعدك على تعزيز ثقتك بنفسك من جديد.

على الصعيد العاطفي:

اليوم ستكون قادر لتقييم علاقاتك العاطفية بشكل جيد، الزواج أو الحب هذا السؤال الذى يجب أن تعرف إجابته قبل أن تتخذ أى قرار من شأنه أن يؤثر على حياتك، فعليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أى قرار.

برج القوس على الصعيد الصحي:

أزمة فى جهازك التنفسى بسبب مرض مزمن، يفضل أن تلزم البيت هذا اليوم وتحصل على بعض الراحة حتى تستعيد طاقتك من جديد وتقوى على العمل.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 12 /12/2016.. اضطراب فى الحياة العائلية يعكر صفو يومك

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على عدم الثقة فى الآخرين بسهولة و الانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

يضطرك مرضك على التراخى فى العمل، لكنك اليوم ستتغلب على هذا الشعور وستعود إلى طبيعتك الخاصة فى العمل، وستحقق قدر بسيط من الإنجازات المتفق عليها.

على الصعيد العاطفى..

الرفق فى التعامل والتفاهم مع شريك حياتك من العوامل الأساسية لنجاح العلاقة، ولن يكون الأمر منصباً على المشاعر التى تجيد التعبير عنها بطريقتك الخاصة التى لا تروق للحبيب فى كثير من الأحيان.

على الصعيد الصحى

استمرار التوتر فى مكان عملك وحياتك منزلك يؤثر على صحتك وكذلك قدرتك على التفكير والظاهر بوضوح فى تعاملك مع الأصدقاء المقربين، وافتعال المشاكل.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تقلبات كثيرة فى يومك

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة..

برج السرطان على الصعيد المهني:

تقدير لمواهبك فى محيط عملك يعطيك دفعة معنوية لتقديم الأفضل، والدعم المادى من بعض المقربين يساعدك فى إتمام مشروعك الجديد بسرعة ودقة كما كنت ترغب.

على الصعيد العاطفي:

أنت من الشخصيات المعروفة بخفة ظلها، لكن هناك بعض الأشخاص يجدون فى ذلك نوع من السطحية لا تعبأ بهذه الآراء وابقى كما أنت بقلبك الطيب وروحك المرحة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

حالة النشاط والمرونة هذه الأيام بسبب اتباعك نظام غذائى جيد فى الفترة الماضية، ابقى على أدائك الصحى المنظم حتى لا تعود على المشاكل السابقة.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 12 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اضطراب بين التفكير فى النواحى المهنية والعاطفية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل

برج الثور على الصعيد المهنى ..

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة، شراء تذاكر يانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادلها اليوم، ولديك فرصة كبيرة لضرب الفوز بالجائزة الكبرى

على الصعيد العاطفى ..

هذا الوقت مناسب لاكتشاف علاقتك بشريك حياتك من جديد، لن تعود إلى الحالة المستقرة التى كنت عليها من قبل واكتفى بتقييم العلاقة فقط الآن.

برج الثور على الصعيد الصحى..

حالة الإجهاد لعقلى المسيطرة عليك، يتبعها شعور دائم بالصداع والتوتر وافتعال المشاكل مع كثير من المقربين، لن تحتاج إلى عقاقير طبية بقدر ما تحتاج إلى استقرار نفسى.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جهودك لن تذهب سدى فركز على طموحك

يعد برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بالازدواجية والتسلط بعض الشئ، ونقدم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تستطع أن تدع حدا للماضى

برج الحمل من الأبراج النارية، فمولود برج الحمل عاشق للحرية وعقلانى كما أنه مفعم بالحيوية ومتعدد المواهب، كما يمتلك الشجاعة وحب استطلاع واكتشاف كل ماهو جديد، ويتسم بنظرته التفاؤلية رغم تحطم آماله فى بعض الأحيان .

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

الحمل على الصعيد العاطفى

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

الحمل على الصعيد الصحى

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

حظك اليوم برج الميزان 12

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/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يمكنك زيادة دخلك زيادة كبيرة

برج الميزان من الأبراج الهوائية التى تتسم بالعقل الشديد والحكمة فى التعامل مع الأشياء، والثقة بالنفس، وإليكم توقعات برج الميزان اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى :

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة شراء تذكرة اليانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادل اليوم يحمل لك فرصة كبيرة فى الفوز بالجائزة الكبرى، يمكنك أيضاً الحصول على معلومات جديدة عن شخص ما، كما يمكنك زيادة كبيرة فى الدخل الخاص بك فسوف تستمتع بيوم هادئ وسلمى بالعمل.

الميزان على الصعيد العاطفى :

سوف تكون قادرً على معرفة أى نوع من الشريك كنت تريد أن تصادف بحياتك، فنعم كلامك صحيح فيجب أن تذهب من أجل الحب وليس من الزواج لتحقيق مكاسب مالية، فقد تصادف هذا الشخص المثالى والاندفاع من الفراشات خلال معدتك على رؤية هذا الشخص سوف يكون مؤشر على ذلك، واسمح لحدسك الخاص أن يرشدك إن فشلت الفراشات.

الميزان على الصعيد الصحى:

تجنب إجراء اتصالات من الهاتف المحمول أو استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدمها ويمكنها نقل العدوى لك بسرعة، فأنت روح الخير وأى انسان آخر يمكن أن يكون قادر على الاستفادة من موارد الحياة الأخرى.

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 12 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها أنهم شخصيات قيادية حازمة يمتلكون الكفاءة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات فيما يتعلق علاقتك بشريك الحياة، يجب أن يكون اليوم مناسب للحديث معه عن كل الأمور التى طالما أزعجتك.

الجدى على الصعيد المهنى ..

حياتك المهنية غير مستقرة، حصلت على ترقية قريبة فى العمل، ربما ستكون دافع لكى تحقق المزيد من النجاحات خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تسافر إلى بلد أوروبى.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة بسبب ضغوط العمل، عليك أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، ويفضل أن تسترخى قليلًا حتى تعود إلى حالتك الطبيعية من جديد.

حظك اليوم الأربعاء برج العذراء 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على دعم من شخص ذى نفوذ

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

فى المسائل المهنية قد تحصل اليوم على الدعم اللازم من شخص ذو نفوذ كبير وتنجح فى اقناعه من خلال عملك بالمكانة التى تستحقها، وقد يكون هذا الدعم فى شكل ترقية أو زيادة فى الراتب.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

فى كل مكان تذهب إليه تجد ما يذكرك بالأيام الخوالى مع الحبيب السابق، لذلك يجب أن تغير من نمط حياتك كثيرًا كى لا تجد نفسك محاصرا بالذكريات المؤلمة التى قد تدفعك للتراجع عن قرار صائب اتخذته بإنهاء هذه العلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

استمرار التوتر فى العلاقات الشخصية يؤثر على صحتك وعلى قدرتك على التفكير والحكم بوضوح على الأمور أنت بحاجة لإدراك جذور المشاكل وأن تغير قليلا فى روتين حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

انت شخص بسيط وهذا هو السبب فى أنك تفتقر للتكتيكات المعقدة فى ادارة العلاقات وهو ما يجعلك تعانى الكثير من المشاكل فى بعض الأحيان ولكنه على المدى الطويل يجعل حياتك أكثر بساطة وصدقا.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى.. رسالة تغير مسار خططك المهنية

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

تتلقى رسالة من شخص مقرب منك تشكل فارقًا كبيرًا فى حياتك المهنية وتتسبب فى تغيير خطة العمل الخاصة بك قبل أن ترتكب خطأ لا يمكن التراجع عنه ويبدو أن الوضع المالى لك ونفقاتك ستكون متوازنة.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

شريك حياتك لن يكون فى مزاج جيد للمناقشة أو التفكير فى تغيير علاقتك به ومن الضرورى ألا تفتحا أى قضايا مثيرة للجدل بينكما خاصة أن الخلافات الطفيفة بينكما تتحول إلى صراعات كبيرة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

صحتك سليمة وتتمتع بروح طيبة وحالة نفسية جيدة ولكن شخص مقرب منك سيكون فى حالة سيئة اليوم وستحتاج لتقديم الرعاية الطبية له لذا كن حريصًا على وقاية نفسك من أية أمراض تنتقل بالعدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

هناك توتر يسود علاقتك بشخص ما خلال الأيام الماضية، وقد تعثر على حل لوقف هذا التوتر اليوم من خلال معرفة شيء جديد كان غائبًا عنك.