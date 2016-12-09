وزير الرياضة يطالب الإعلام بالتعامل مع المنتخبات بميزان الذهب حاليا

كتبت مريم بدر الدين

طالب الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بضرورة تعامل وسائل الإعلام بشكل دقيق وحساس مع أداء المنتخبات المصرية خاصة فى هذه الأوقات العصيبة.

وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "الاهتمام الإعلامى أحد عوامل التأثير على أداء المنتخبات فى البطولات الدولية الكبرى فى كل دول العالم ولابد من التعامل فى هذه الأوقات بميزان الذهب الحساس".

مؤكدا أن الإعلام المصرى لديه من الخبرات والوسائل وقوة التأثير ما يساعد بشكل إيجابى حقيقى على أداء المنتخبات المصرية خصوصاً عندما يؤهل لذلك الرأى العام الشعبى.

وأضاف: "تتحدث وسائل الإعلام الرياضى كثيراً عن الساحرة المستديرة ويتبادر للناس فوراً أن كرة القدم هى الساحرة المستديرة مع أن أيضاً كرة اليد مستديرة وكرة الاسكواش مستديرة ولكن ليست كل الكرات ساحرة".

وتابع: "ويبدو أن كرة القدم سحرت عيون وعقول المصريين منذ عقود طويلة وجعلت معظمهم لا يتابعون سواها ولا يستمتعون بغيرها وبالتالى يتابعها الإعلام بشكل كبير لأن الإعلام فى النهاية يهتم بما يهتم به جموع الناس أو معظمهم وينشغل بما ينشغلون به بغض النظر عن رأى البعض الآخر فى أهمية هذا الأمر".

وزير الشباب على فيس بوك