أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9-12-2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9-12-2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9-12-2016

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الجمعة 9 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، إذ كشفوا أن هذه الأيام أنت قادر على سد الكثير من ديونك ، وعن الشق المهنى، اليوم مناسب جدا لكى تكتشف نفسك كأحد القيادات.

 

الصعيد المهنى

 

لمواليد هذا البرج هناك الحياة المهنية تسير بخطى جيدة و مستقرة منذ فترة ، اعلم أن اليوم مناسب جدا لكى تكتشف نفسك كأحد القيادات .

 

الصعيد العاطفى

 

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن المشاكل والاضطرابات الموجودة بعلاقتك بالشريك تجعلك تعيش فترة مشتتة للغاية ، عليك أن تأخذ خطوة للوراء من أجل رؤية الصورة الكاملة لهذه العلاقة فى محاولة جديدة لدعمها.

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الدلو

 

علماء الفلك يؤكدون أنك تعانى من حالة توتر شديدة و الشعور بالملل عليك أن تتخطاها ، واكتساب المزيد من الطاقة الإيجابية من أصدقائك المقربين .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

 

يتوقع علماء الفلك أنك قد تواجه بعض المعوقات اليوم خلال تنفيذك بعض المهام ، لا تتردد من طلب المساعدة ممن حولك حتى تسير الأمور بخطوات هادئة ، وعن الجانب المادى هذه الأيام أنت قادر على سد الكثير من ديونك .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى