حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9-12-2016

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الدلو لليوم الجمعة 9 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، إذ كشفوا أن هذه الأيام أنت قادر على سد الكثير من ديونك ، وعن الشق المهنى، اليوم مناسب جدا لكى تكتشف نفسك كأحد القيادات.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هناك الحياة المهنية تسير بخطى جيدة و مستقرة منذ فترة ، اعلم أن اليوم مناسب جدا لكى تكتشف نفسك كأحد القيادات .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن المشاكل والاضطرابات الموجودة بعلاقتك بالشريك تجعلك تعيش فترة مشتتة للغاية ، عليك أن تأخذ خطوة للوراء من أجل رؤية الصورة الكاملة لهذه العلاقة فى محاولة جديدة لدعمها.

الصعيد الصحى لمواليد برج الدلو

علماء الفلك يؤكدون أنك تعانى من حالة توتر شديدة و الشعور بالملل عليك أن تتخطاها ، واكتساب المزيد من الطاقة الإيجابية من أصدقائك المقربين .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك أنك قد تواجه بعض المعوقات اليوم خلال تنفيذك بعض المهام ، لا تتردد من طلب المساعدة ممن حولك حتى تسير الأمور بخطوات هادئة ، وعن الجانب المادى هذه الأيام أنت قادر على سد الكثير من ديونك .