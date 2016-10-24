برج الدلو حظك اليوم الاثنين 24/10/2016

هذا البرج هوائى ومتقلب المزاج وسيعانى فى الفترة القادمة من بعض المشاكل بسبب هذه الصفات، لذلك يجب أن يكون أكثر استقراراً ولا يطيح بمستقبله خاصة بالنسبة للعلاقات العاطفية.

الصعيد المهنى

سوف تظهر نتيجة تعب الأسابيع القليلة الماضية، طور من فكرك واعتمد على الأعمال المبتكرة فالأمور تبقى على ما يرام.

الصعيد العاطفى

اليوم تحدث مضاعفات فى العلاقة الغرامية الخاصة بك، قد تلعب دوراً حاسماً فى حياة شريك الحياة اليوم.

الصعيد الصحى

اليوم مريح جداً بالنسبة لك ولكن لا تحاول إرضاء كل الأطراف، وإن لم تدرك ذلك فى الوقت الحالى.

توقعات علماء الأبراج

تستطيع مناقشة بعض القضايا الهامة مع أقاربك، حاول أن تكون المحبة والطيبة فى المحادثات الخاصة بك، حال ترك الأمر فى الوقت الحالى بدلاً من المبالغة فى أى شىء، وحاول حضور التجمعات إذا كنت تريد أن تغير مزاجك.