برج الحوت حظك اليوم الاثنين 24/10/2016

برج الحوت رومانسى للغاية وستكون هذه من أهم الصفات التى تعينه على استقرار حياته العاطفية فى هذه الفترة لذلك يجب ألا يتخلى عنها.

الصعيد المهنى

حاول تكوين شبكة جديدة من العلاقات والتفت إلى ما يجرى حولك فقد تنشئ منافسة شديدة بالنسبة لك عليك اتخاذ إجراءات والسير قدما فى حياتك المهنية.

الصعيد العاطفى

قد يكون هناك بعض التغييرات فى ذهن شريك حياتك فقد يعلن عن رغبته فى اعتماد نهج المغامرة فى حياته، وسوف يخوض العديد من التجارب لتحقيق هدفه المنشود، ولكن كن حذرت من السخرية من أى شىء جديد يحاول شريك حياتك أن يفعله.

الصعيد الصحى

لا تهمل صحتم فى رعاية من تمثل لهم مصدر للحب والدعم، تناول طعاما مطهيا فى المنزل لتتجنب أى مصدر عدوى.

توقعات علماء الأبراج

هناك الكثير من العمل من حولك الذى يشغل كل اهتمامك فلا تضيع وقتك فى أمور تافهة فلا بد من التركيز وعندها فقط سوف تجد تدفق الطاقة الحماسية الحرة، لا تخجل انظر بعناية وتصرف قبل أن يفوت الآوان فمفتاح النجاح بالنسبة لك هو تحديد الأولويات.