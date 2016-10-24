ضبط منجد وعشيقته بعد قتل طليقها بطنطا

شهدت منطقة الاستاد التابعة لقسم ثان طنطا جريمة بشعة لشاب يعمل نجار فى العقد الثانى من العمر وفر الجناة هاربين وتركوه جثة هامدة

كان اللواء إبراهيم عبد الغفارمدير المباحث الجنائية تلقى إخطار من الرائد أحمد الحجار ببلاغ من نقطة مستشفى طنطا الجامعى بوصول جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر بها سبع طعنات متفرقة وتم نقلها لمشرحة المستشفى الجامعى مع وضع حراسة مشددة عليها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مسعد أبو سكين رئيس المباحث الجنائية والنقباء حسن داوود ومحمد عميرة وذالك لمعرفة هوية الجثة وبالتحريات الأمنية والكشف عن ملامح الجثة تبين أنها لشخص يدعى م م وشهرته كشرى 28 سنة يعمل نجار ومقيم منطقة قحافة بدائرة القسم وبفحصة تبين أن هناك خلافات بينه وبين طليقته وتدعى ه ا ش سيئة السمعة 26 سنة مقيمة قرية سبرباى دائرة مركز طنطا، وبعمل التحريات كشف أحد الشهود أن هناك خلافات سابقة بينها وبين طليقها وتم الصلح بين الأطراف بنقطة شرطة مستشفى الجامعة قبل الحادث.

وعليه تم إلقاء القبض علي المتهمة وبمناقشتها اعترفت بقيامها بمساعدة صديقها أ س 23 سنة مقيم سيجر دائرة قسم أول طنطا وفى وقت متصل تم إلقاء القبض المتهم، وأكد صحة المعلومات التى أدلت بها شريكته وطليقة المجنى عليه وتم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالى المستولى عليه بعد الجريمة من القتيل.

وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات