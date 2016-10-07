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بالفيديو.. متصلة تفضح تصرفات زوجها .. والدكتور نادية عمارة ترد!

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بالفيديو.. متصلة تفضح تصرفات زوجها .. والدكتور نادية عمارة ترد! بالفيديو.. متصلة تفضح تصرفات زوجها .. والدكتور نادية عمارة ترد!

قامت أحد السيدات بعمل إتصال هاتفي مع برنامج قلوب عامرة، الذي تقدمه الدكتور نادية عمارة ، وتحدثت خلال هذا الإتصال عن تصرفات زوجها الغير محمودة بالمرة، ما بين مشاهدتة لبعض الأفلام الإباحية، بجانب انه يقوم بخيانتها مع الكثير من الفتيات الأخريات، كما أنه قام بالإعتداء عليها اكثر منها بالضرب المبرح.

وقالت تلك السيدة للدكتورة نادية عمارة، ان هذا الزوج، قد جاء عن طريق احد الأشخاص المقربين لعائلتة، وهو شخص معروف بإحترامه وأدبه، وقد كان هذا هو السبب الرئيسي في موافقة أهلها عليه، وموافقتها هي شخصياً بعد ضغط كبير جداً من أهلها لكي تتزوج، ولكنها فوجئت بتلك التصرفات الغير طبيعية التي يقوم بها هذا الزوج.

وقالت الدكتورة نادية عمارة في ردها علي تلك المتصلة، انه يجب ان يكون هناك جلسة ما بين الزوجة والزوج بحضور الأهل، لكي يتم حل تلك المشكلة بشكل نهائي، ويعرض كل طرف ما قام به الطرف الأخر ويتم الإحتكام لرأي الأهل، وإن لم يتم التوصل لحل حينها يتم التواصل مع شخص قانوني، وهذا هو الفيديو:

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