أزهر أسيوط عن انتشار القطط والكلاب بالجامعة: خاطبنا الطب البيطرى ولم يرد

أوضح الدكتور أسامة عبد الروؤف رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط في تصريح خاص لليوم السابع ردا علي ما نشر بالموقع حول انتشار القطط والكلاب والقمامة بالمستشفي ، وعدم وجود دورات مياه، أن المستشفى والجامعة تقعان علي مساحة ٥٥٠ فدانا، حولهما أراضى شاسعة وزراعية تمتد على الجانبين، لذا فإن انتشار الكلاب يحدث رغما عن الإدارة بمحيط المستشفى والجامعة.

وأضاف "عبد الروؤف": " خاطبنا بيطري اسيوط اكثر من مرة، وارسلنا خطابات رسمية طالبناهم من خلالها بالتدخل للتخلص من الكلاب الموجودة بمحيط الجامعة والمستشفى، وسرعة إنهاء تلك المشاكل، إلا انهم لم يردوا علينا حتى هذه اللحظة"