بالصور.. استئصال كلى مريض تزن 9 كيلو جرامات بالمحلة

استأصل الدكتور محمد صبرى، أخصائى أمراض المسالك البولية بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، والفريق الطبى المعاون له، الدكتور إبراهيم فتحى ومحمود المسيرى، كلى مريض مصاب بمرض السكر والضغط، تزن 9 كيلو جرامات، متضخمة، بعد أن أهمل المريض إصابته بحصوات الكلى، مما ترتب عليه تضخم الكلى وحدوث إعياء شديد وإدعاء تسمم دموى.

الدكتور محمد صبرى أخصائى أمراض المسالك البولية

وقال الطبيب لـ"اليوم السابع" إن المريض كان يعانى من حصوات الكلى، واستمر يعانى من الألم لفترات طويلة، دون أن يذهب للطبيب للعلاج.

وأضاف أنه استقبل المريض وبطنه منتفخة، وأجرى له الفحوصات والإشاعات الطبية اللازمة، واكتشف إصابته بمرض السكر غير منتظم، كما كان الرجل يعاني من إعياء، وبإجراء الإشاعات على الكلى تبين تضخمها واحتلالها ثلثى البطن.

وتم تحديد موعد العملية بأحد المستشفيات الخاصة، وأجريت العملية للمريض وتم استئصال الكلى وتبين أنها تزن 9كيلو جرامات، بسبب التضخم وامتلائها بالصديد، كما تبين أن الصديد تسبب فى إصابة المريض بالإعياء كاد أن يصل لتسمم دموى ، مشيرا أن المريض حالته الصحية جيدة وخرج من المستشفى بعد يومين من إجراء العملية.

ونصح "صبرى" المواطنين بزيارة الطبيب فورا فى حال ظهور أى أعراض، وقيام من هم فوق سن الـ50 بالمتابعة الدورية للضغط والسكر.



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