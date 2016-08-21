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القوات الليبية تسيطر على مسجد "الرباط" مقر ديوان الحسبة لداعش

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القوات الليبية تسيطر على مسجد "الرباط" مقر ديوان الحسبة لداعش القوات الليبية تسيطر على مسجد "الرباط" مقر ديوان الحسبة لداعش

>(أ ش أ)

تمكنت قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبي، اليوم الأحد، من السيطرة على مسجد الرباط بشارع دبى وسط مدينة سرت حيث مقر "ديوان الحسبة" التابع لتنظيم داعش.

وقال المركز الإعلامى للبنيان المرصوص، فى بيان له عصر اليوم، إن السيطرة على المسجد جاءت بعد تقدم لقواتهم وسيطرتها على مقر الأمن الداخلى وشارع دبى وشعبية الـ200 بالكامل.

يذكر أن تنظيم داعش اتخذ منذ سيطرته على مدينة سرت من مسجد الرباط مقرًا لما يعرف بديوان الحسبة، كما أن قادة التنظيم يلقون خطبهم من منبره، وينفذون أحكامهم بحق المواطنين بباحته منذ اكثر من عام.


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