بالصور.. "حلوة يا بلدى" تزيل الإشغالات والتعديات بالمنصورة

نفذت إدارة الإشغالات بحى شرق المنصورة بالتعاون مع شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية اليوم، حملة لإزالة الإشغالات بمدينة المنصورة، فى منطقة سوق كفر البدماص، وشارع قناة السويس، التابعين لدائرة قسمى أول وثان المنصورة، فى إطار حملة حلوة يا بلدى، فى موجتها الثانية والتى تقام بمبادرة المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية.

إزالة خيام مخالفة

وقامت الحملة برفع عدد من ثلاجات المياه الغازية واللافتات، وبعض صناديق المياه الغازية وتعديات على الأرصفة، وكراسى للمقاهى بالشارع.

وترأس الحملة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، والعميد عماد يحيى مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد خالد دويدار رئيس مباحث شرطة المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل قسم شرطة المرافق، وعبد الله ثروت بلوكامين قسم شرطة المرافق.

وأزالت الحملة الإشغالات بالطريق العامة، وقام أفراد الحملة بتحرير عدد من المحاضر خلال الحملة، لإشغال الطريق واستغلال الأرصفة لعرض المنتجات، وعمل بروز ولافتات بدون تراخيص.

وحررت الحملة محاضر تصالح مباشرة مع العديد من المتعدين على الطريق العام، وتم تخفيض الغرامات على المتصالحين فوريا، والتنبيه عليهم بعدم تكرار المخالفات، وإعلامهم إنه فى حال تكرار المخالفة سيتم رفع الغرامة للضعف.