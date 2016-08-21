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رئيس جمعية السكر: اختلال دهون الدم مرض صامت يسبب أمراض القلب والشرايين

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رئيس جمعية السكر: اختلال دهون الدم مرض صامت يسبب أمراض القلب والشرايين رئيس جمعية السكر: اختلال دهون الدم مرض صامت يسبب أمراض القلب والشرايين

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور محمد خطاب رئيس الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم على أهمية تناول أدوية مخفضات الكولسترول، وأنه يجب النظر لاختلالات نسبة فى الدم على أنها أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكر.

 

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة العلمية التى نشرت أخيرا تؤكد أن علاج الكولسترول فى المرضى بصفة عامة وفى مرضى السكر بصفة خاصة تؤدى إلى تقليل نسبة الإصابة بمشاكل القلب والشرايين.

 

وقال نادرا ما يعانى مريض من السمنة فقط، أو يعانى من السكر فقط، أو من دهنيات الدم فقط، موضحا أنه غالبا ما نجد هذه الأمراض متلازمة أو مصاحبة مع بعضها البعض، مؤكدا أن اختلالات دهون الدم هى أمراض صامتة، ولا ينتبه اليها إلا عند حدوث انسدادات فى الشرايين، وبالتالى فإنه من الهام علاج أمراض ضغط الدم وعلاج ارتفاعات الدهون فى الدم، خصوصا مجموعة الاستاتين.

 

وأشار إلى أن البحث العلمى أثبت أن المرضى الذين لديهم قابلية متوسطة لمشاكل القلب تقلل نسب أمراض القلب، والأوعية الدموية.


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مصر 365

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