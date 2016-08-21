إسرائيل ترحب بمصادقة البرلمان التركى على إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين

رحبت إسرائيل بمصادقة البرلمان التركى، على اتفاق إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بعد 6 سنوات من التوتر، الذى أعقب أحداث سفينة مرمرة.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء، فى بيان صادر عنه، أورده راديو (صوت إسرائيل) اليوم الأحد، أنه يتطلع إلى استمرار تطبيق الاتفاق لا سيما إعادة السفيرين إلى البلدين.

وأشار الراديو إلى أن لجنة التعيينات العليا فى وزارة الخارجية ستجتمع الأسبوع المقبل لاختيار سفير جديد فى أنقرة على أن يقوم الجانب التركى بخطوة مماثلة.

وينص اتفاق المصالحة على إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين وعودة السفيرين إلى القدس المحتلة وأنقرة بعد ست سنوات من التوتر الذى أعقب حادث سفينة مرمرة.

ويقضى الاتفاق بدفع إسرائيل تعويضات بمبلغ عشرين مليون دولار لعائلات القتلى الأتراك مقابل سحب أنقرا الدعاوى القضائية التى رفعتها ضد جنود الاحتلال المشاركين فى الاستيلاء على السفينة التى كانت متوجهة إلى قطاع غزة، كما تسمح إسرائيل لتركيا فى إطار هذا الاتفاق بتحويل الأموال وتصدير السلع إلى القطاع.