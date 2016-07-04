طريقة إزالة الرواسب البيكتيرية من باطن أسنان الفم بطريقة سهلة وغير مكلفة

الرواسب البيكتيرية داخل الفم وعلى الأسان تحديدا تعتبر من أخطر الأشياء التي تشجع البيكتريا على النمو والتوغل والتكاثر داخل ثنايا الفم ، وهو ما ما ينتج عنه الإصابة بالعديد من الأمراض الفير مرغوبة على الاطلاق ، ولذلك يجب عليك التخلص فورا من تلك الرواسب البيكتيرية المزعجة والخطرة على صحة أسنانك وصحة جسدك بشكل عام ، وبالطبع أفضل طريقة للتخلص على تلك الرواسب والقضاء عليها هو التوجه إلى الطبيب المعالج المتخصص في مجال وعلاج الأسنان ، إلا انه توجد طريقة بسيطة للغاية للتخلص من تلك الرواسب في المنزل .

الطريقة بسيطة جدا ولن تكلفك الكثير من الوقت او المجهود اطلاقا ، فكل ما تحتاجه لتحضير وصفة ازالة رواسب البيكتيريا على السنان هو الأتي :

ملعقة من بيكربونات الصوديوم .

فرشة أسنان جافة .

القليل من ماء الاكسجين .

ملح

ماء

إناء فارغ .

مطهر فم

لابد من الوضع في الإعتبار ان (بيكربونات الصوديوم) ضرورية في تلك وصفة إزالة رواسب البيكتريا من الاسنان داخل الفم وهى تعتبر أكثر المواد الفعالة الموجودة بها .

أولا تقوم بخلط ملعقة كاملة من بيكربونات الصوديوم مع نصف ملعقة من المح مع التقليب جيدا ثم تدليك الأسنان جيدا به بإستخدام فرشة الاسنان الجافة والنظيفة والاستمرار في تديلك الاسنان وغسلها بالخليط لمدة دقيقتين او ثلاث دقائق كاملة ، ثانيا تقوم بخلط كوب من ماء الاكسجين مع نصف كوب من الماء الدافىئ العادي ثم تدليك اسنانك به باستخدام الفرشاة بنفس الطريقة لمدة لا تقل عن 3 دقائق كاملة ، ثالثا تقوم بمسك الفرشاة نظيفة بدون اضافة اي شىء ثم تدليك اسنانك جيدا لمدة 5 دقائق كلمة ، رابعا تقوم باستخدام مطهر الفم او المعقم ويمكنك احضارة من اى صييديلة او محل بيع أدوية ، بعدها سوف تلاحظ مفعول تلك الطريقة الرائعة في القضاء على رواسب البيكتريا داخل الفم .

شبكةعيونالإخبارية

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