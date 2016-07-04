أخبار عاجلة

البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

طريقة إزالة الرواسب البيكتيرية من باطن أسنان الفم بطريقة سهلة وغير مكلفة

Google+ Print
طريقة إزالة الرواسب البيكتيرية من باطن أسنان الفم بطريقة سهلة وغير مكلفة طريقة إزالة الرواسب البيكتيرية من باطن أسنان الفم بطريقة سهلة وغير مكلفة

الرواسب البيكتيرية داخل الفم وعلى الأسان تحديدا تعتبر من أخطر الأشياء التي تشجع البيكتريا على النمو والتوغل والتكاثر داخل ثنايا الفم ، وهو ما ما ينتج عنه الإصابة بالعديد من الأمراض الفير مرغوبة على الاطلاق ، ولذلك يجب عليك التخلص فورا من تلك الرواسب البيكتيرية المزعجة والخطرة على صحة أسنانك وصحة جسدك بشكل عام ، وبالطبع أفضل طريقة للتخلص على تلك الرواسب والقضاء عليها هو التوجه إلى الطبيب المعالج المتخصص في مجال وعلاج الأسنان ، إلا انه توجد طريقة بسيطة للغاية للتخلص من تلك الرواسب في المنزل .

الطريقة بسيطة جدا ولن تكلفك الكثير من الوقت او المجهود اطلاقا ، فكل ما تحتاجه لتحضير وصفة ازالة رواسب البيكتيريا على السنان هو الأتي :

    ملعقة من بيكربونات الصوديوم .
    فرشة أسنان جافة .
    القليل من ماء الاكسجين .
    ملح
    ماء
    إناء فارغ .
    مطهر فم

لابد من الوضع في الإعتبار ان (بيكربونات الصوديوم) ضرورية في تلك وصفة إزالة رواسب البيكتريا من الاسنان داخل الفم وهى تعتبر أكثر المواد الفعالة الموجودة بها .

أولا تقوم بخلط ملعقة كاملة من بيكربونات الصوديوم مع نصف ملعقة من المح مع التقليب جيدا ثم تدليك الأسنان جيدا به بإستخدام فرشة الاسنان الجافة والنظيفة والاستمرار في تديلك الاسنان وغسلها بالخليط لمدة دقيقتين او ثلاث دقائق كاملة ، ثانيا تقوم بخلط كوب من ماء الاكسجين مع نصف كوب من الماء الدافىئ العادي ثم تدليك اسنانك به باستخدام الفرشاة بنفس الطريقة لمدة لا تقل عن 3 دقائق كاملة ، ثالثا تقوم بمسك الفرشاة نظيفة بدون اضافة اي شىء ثم تدليك اسنانك جيدا لمدة 5 دقائق كلمة ، رابعا تقوم باستخدام مطهر الفم او المعقم ويمكنك احضارة من اى صييديلة او محل بيع أدوية ، بعدها سوف تلاحظ مفعول تلك الطريقة الرائعة في القضاء على رواسب البيكتريا داخل الفم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال