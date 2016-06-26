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لو المياه الغازية تتصدر مائدة إفطارك..خلى بالك من آثارها السلبية على صحتك

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لو المياه الغازية تتصدر مائدة إفطارك..خلى بالك من آثارها السلبية على صحتك لو المياه الغازية تتصدر مائدة إفطارك..خلى بالك من آثارها السلبية على صحتك
المياه الغازية من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، والتى تتصدر مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.

وقد كشف تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن المشروبات الغازية الدايت تشكل خطرا كبيرا على الجسم، لاحتوائها على الاسبارتام(بديل السكر) الذى يستخدم فى التحلية الاصطناعية ويعطى نكهة حلوة، حيث أن هناك الكثير من القلق فى زيادة الاستخدام اليومى للاسبارتام فله العديد من الآثار السلبية مثل بعض أنواع الأورام.

وحسب التقرير فإن العلبة التى يتم تعبئتها بالمشروبات الغازية، ثبت أنها تكون ضارة للقلب والجهاز التناسلى، لأنها مطلية بمادة "ثنائى الفينول أ" الذى يحدث خلل فى الغدد الصماء.

وذكر التقرير أن المشروبات الغازية، تؤدى إلى زيادة الوزن، لأن المحليات الاصطناعية مثل الأسبارتام تعطل قدرة الجسم الطبيعية على تنظيم السعرات الحرارية فى الجسم اعتمادا على السكريات من المواد الغذائية، فينتهى الأمر بزيادة الوزن، نتيجة استهلاك الكثير من السكر.

ووفقا للتقرير فإن المشروبات الغازية تسبب مشاكل فى الكلى، حيث تبدأ وظائف الكلى فى الانخفاض، وفى بعض الأحيان يؤدى إلى الفشل الكلوى، كما أنه يزيد من فى البطن ومستويات الكولسترول وهذا يؤدى إلى أمراض القلب.


>عادات غذائية خاطئة تجنبها فى رمضان.. أبرزها المياه الغازية والمخلل

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مصر 365

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