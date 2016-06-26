4 نصائح للتغلب على صعوبات النوم فى رمضان

خلال شهر رمضان، قد يعانى معظم الأشخاص من صعوبة فى النوم، ما ينتج عنها بعض المضاعفات التى تؤثر على الصحة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن النوم يساعد فى إعادة شحن الدماغ، ويحسن التركيز والوعى والمزاج، حيث يكون المعدل الطبيعى لعدد ساعات النوم التى يجب أن يتبعها الإنسان هى الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا، ومع ذلك فإن عددا متزايدا من الناس يعانون من الاضطرابات المرتبطة بالنوم فى الوقت الحاضر، وقد تكون الأسباب وراء ذلك التوتر والقلق والعصبية وغيرها من العوامل .

وحسب التقرير أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق المزمن الناتج عن قلة النوم يكونون أكثر عرضة لمخاطر عالية لتطوير الاضطراب العصبى، وقد يؤدى إلى تدنى الأداء فى مهام عملهم، مضيفا أن اضطرابات النوم عند الأفراد يمكن أن تؤدى إلى مشاكل فى القلب وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم والسكتة الدماغية ومرض السكر والسمنة.

وجاء فى التقرير بعض النصائح التى يجب اتباعها لتجنب صعوبة النوم وتتضمن الآتى:

>1- إذا كنت تجد صعوبة فى النوم كل يوم حاول استرخاء العضلات قبل النوم.

>2- من الضرورى شرب العصائر والأغذية الغنية بهرمونات النوم قبل وقت النوم.

>3- الحصول على بعض الوقت لنفسك وفعل شىء ترتاح له قبل الذهاب إلى النوم.

>4- ضبط درجة الحرارة فى الغرفة التى تنام بها وضبط الأضواء فى الغرفة، حيث يساعد ذلك على النوم بشكل أفضل.

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