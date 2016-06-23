5 معتقدات خاطئة عن العناية بالشعر

بيروت- سيدتي نت

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، لكل امرأة تحدياتها الخاصة. ومن الجفاف، إلى التكسر، إلى الشعر المسطح والزيتي، هناك قائمة طويلة من المشاكل التي لا تنتهي – كما ويمكن لقائمة العلاجات أن تكون أطول كذلك. برنامجك الخاص للعناية بالشعر يجب أن يلبي متطلباتك الخاصة، ولكن قبل أن تتمكني من معرفة الطريقة الأفضل للحفاظ على خصلات مفعمة بالصحة، من الضروري أن تتعلمي كيفية الفصل بين الحقائق والمعتقدات في عالم العناية بالشعر. لقد وجدنا خمس من أكثر المعتقدات شعبية، حتى تتمكني من تجنب التجارب والأخطاء، وتتجهي مباشرة إلى خصلات شعر صحية وجميلة.

• استخدام الشامبو يزيد من تساقط الشعر

يعتقد الكثير من الناس أن استخدام الشامبو يتسبب بتساقط الشعر، لأنهم على ما يبدو، يفقدون أكبر كمية من الشعر خلال الاستحمام – ولكن في الحقيقة، هناك العديد من المسببات المحتملة التي تقف خلف تساقط الشعر، وغسله ليس أحدها عادةً. التوتر، المياه القاسية، فروة الرأس الجافة، وأضرار الحرارة والشمس، هي جميعاً الأسباب الأبرز لتساقط الشعر الحاد.

• الترطيب يجعل شعرك زيتياً

بعض السيدات، خاصة اللواتي يمتلكن شعراً زيتياً طبيعياً، تبتعدن عن الترطيب لتجنب المظهر الزيتي لشعرهن. لكن الترطيب هو عنصر محوري هام، ولتجنب الجذور الزيتية، عليك اختيار المرطب المناسب لك. جربي مرطب بانتين علاج ملكي للشعر التالف، الذي يستخدم علوم Pro-V ليتعمق في خصلات الشعر ويرطبها من الداخل، بدلاً من تغطيتها بطبقة خارجية. تركيبته تحتوي على كريم ملكي يرطب الشعر بدون أن يتكتل عليه، ليرتك خصلاتك لامعة متألقة، وليست زيتية.

• منتجات الشعر يمكنها أن تحسن النهايات المتقصفة

لتوضيح الأمور من البداية: الطريقة الوحيدة للتخلص من النهايات المتقصفة هي قصّها. هناك منتجات يمكنها أن تجمع تلك النهايات معاً لفترة مؤقتة، ولكن عندما تغسلي شعرك ستعود النهايات للتقصف مرة أخرى. الطريقة الفضلى للعناية بالنهايات المتقصفة هي بمنعها من البداية – وهو سبب رائع آخر لتختاري مرطب الشعر.

• تجفيف الشعر بالمنشفة هي الطريقة الأفضل لتجفيف شعرك

نعلم جميعاً أن تجفيف الشعر بالحرارة هي الطريقة الأسوأ لتجففي شعرك بها، ولكن لا تجعلي أي شيء يخدعك – تجفيف الشعر بالمنشفة يمكن أن يكون سيئاً بالقدر نفسه. الشعر الرطب يكون في أضعف حالاته، لذلك فإن فركه بالمنشفة هي طريقة قاسية للغاية. بدلاً من ذلك، قومي بمسح الماء باستخدام المنشفة، ثم استخدمي مشط عريض الأسنان لفك تشابك شعرك، واتركيه ليجف قدر المستطاع.

• كلما أكثرت من استخدام الفرشاة، كلما أصبح شعرك أكثر صحة

من الحقائق غير المعروفة جداً في موضوع استخدام فرشاة الشعر أن هذه الطريقة تعتبر إلى حد ما قاسية على خصلاتك. فراشي الشعر تولد الاحتكاك وتزيد من معدلات التكسر، لذلك فإن اتباع قاعدة "100 ضربة يومياً" قد يكون أمراً ضاراً جداً. استخدمي الفرشاة بشكل معتدل لتجنب جفاف الشعر – بل الأفضل من ذلك، استخدمي بدلاً منها المشط عريض الأسنان كطريقة بديلة أكثر رقة عل الشعر.