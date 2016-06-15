موعد مباريات الدورى المصرى اليوم 15/6/2016 و القنوات الناقلة لها

الدورى المصرى و فى الجولة الثانية و الثلاثون من الدورى المصرى و مع اقتراب نهاية الدورى المصرى الممتاز الموسم الحالى و متبقى حاليا ثلاث مباريات فقط لكل الاندية فى الموسم الحالى لانتهاء الموسم و تتويج اى من النادي الاهلى او نادي الزمالك باللقب و لكن فى الاحصائيات و ارض الواقع و الاداء فان النادي الاهلى اقرب و اقرب بشدة للفوز باللقب فى حالة فوز على النادي الاسماعيلى فقط لا غير

و ستقام اليوم فى الدورى المصرى اربع مباريات على صفيح ساخن الاولى ستكون بين نادي بتروجيت و نادي مصر المقاصة بمعنى المدير الفنى طلعت يوسف ضد المدير الفنى ايهاب جلال فى مباراة من العيار الثقيل جدا سوف تقام على ملعب السويس الجديد ملعب نادي بتروجيت و بقيادة الحكم محمد فاروق و المباراة منقولة على قناة اون تى فى لايف الجديدة بتعليق رامى بهجت و على قناة النيل سبورت بتعليق محمد السباعى و المباراة مقامة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة و فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية

و يحتل حاليا نادي بتروجيت المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز و بينما نادي مصر المقاصة حاليا فى المركز الثامن من جدول ترتيب الدورى المصرى فانة لا يمتلك اى امال فى التاهل الى كاس الاتحاد الافريقى لكرة القدم الموسم القادم و المشاركة فى بطولة افريقية

و بينما ثانى مباريات اليوم ستكون بين نادي طلائع الجيش و نادي اتحاد الشرطة فى مباراة هامة بين المدير الفنى طارق يحيي و المدير الفنى هانى رمزى بعد ان ضمن نادي اتحاد الشرطة الهبوط رسميا الى دورى الدرجة الثانية الموسم القادم و ستقام مباراة اليوم على ملعب جهاز الرياضة و المباراة بقيادة الحكم احمد السيد و المباراة منقولة على قناة النيل لايف و المباراة مقامة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة و فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية

و يحتل حاليا نادي طلائع الجيش المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بفارق 15 نقطة عن نادي اتحاد الشرطة الذى يحتل حاليا المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة و ليضمن الهبوط مع غزل المحلة و حرس الحدود الى دورى الدرجة الثانية الموسم القادم

و بينما ثالث مباريات اليوم و اكثرهم اهمية و اثارة و تشويق سوف تكون ديربى الاسكندرية المنتظر بين نادي الاتحاد السكندري و نادي سموحة فى مباراة سوف تقام على ملعب الاسكندرية و المباراة سوف تكون بقيادة الحكم طارق مجدي و الجدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل لا شىء و المباراة اليوم منقولة على قناة اون تى فى لايف بتعليق مدحت شلبى فى مفاجاة منة للتعليق على مباريات غير الاهلى و الزمالك و منقولة على قناة الحياة 2 بتعليق ايمن الكاشف و على قناة النيل سبورت بتعليق محمد عفيفى و المباراة مقامة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة

و يحتل حاليا نادي سموحة المركز السادس من جدول ترتيب الدورى المصرى و يحتاج سموحة للفوز للدخول للمربع الذهبى للتاهل لكاس الاتحاد الافريقى و بينما الاتحاد السكندري حاليا فى المركز الثالث عشر

و رابع و اخر مباريات اليوم ستكون بين الداخلية و وادي دجلة فى مباراة سوف تقام على ملعب كلية الشرطة و يحتاج وادي دجلة للفوز لضمان التاهل لكاس الاتحاد الافريقى و المباراة مقامة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة

شبكةعيونالإخبارية

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