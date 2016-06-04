خدع جويل مردينيان لتكبير العين

تعتمد جويل مردينيان أساليب عديدة في تطبيق المكياج. وبالرغم من أنها تبتكر صيحات جديدة وغريبة في عالم التجميل، فإنّها تدرك دائماً كيفية اختيار ما يناسبها. بالنسبة إلى مكياج العيون، تظهر صور جويل على انستقرام أنها تستخدم مستحضرات التجميل بطرق مختلفة، لكنها تدرك تماماً كيفية إبراز جمال عينيها وتكبيرهما بشكل لافت.

اخترنا لك مجموعة من صور جويل على انستقرام، حيث اتبعت تقنيات مختلفة في تطيبق مكياج العيون. فإذا كنت تريدين تكبير عينيك بالمكياج، فإليك أجمل 3 مكياجات عيون اعتمدتها جويل:



1.خدعة الكحل الملون:

-استخدمي الكحل الأزرق أو الظلال النيلي بشكل خط رفيع تحت خط الرموش من الجفن السفلي

-ضعي الكحل الأزرق داخل الجفن السفلي

-رتّبي بالقليل من الظلال الترابي الفاتح على الجفن العلوي المتحرك

-ارسمي الجفن العلوي بالأيلاينر الأسود على شكل خط رفيع

-استعيني بالرموش المستعارة مع الماسكرا

2.خدعة الأيلاينر المجنح الطويل:

-هذه الطريقة تقتصر على التركيز على الجفن العلوي من خلال سحبه بالأيلاينر المجنح نحو الزاوية الخارجية للعين

-استخدمي الرموش الطويلة

-يمكنك إضافة القليل من الظلال اللامع على الجفن المتحرك

3.خدعة السموكي الناعم

-استخدمي الظلال الترابي على الجفن العلوي المتحرك

-ارسمي عينك من الأسفل والأعلى بالكحل الأسود، بشكل يسحب العين

-أضيفي القليل من الظلال الفاتح تحت خط الحواجب