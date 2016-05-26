أخبار سوريا..معتقلو سجن حماة بسوريا يسيطرون عليه ويآسرون عناصر أمنية

نفذ معتقلو سجن حماة المركزى عصياناً جديداً بعد رفض قوات النظام إخراج عدد منهم بناء على اتفاق بين الطرفين يقضى بالإفراج عن المعتقلين على دفعات مقابل إنهاء الاعتصام.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية الخميس، عن شبكة (سوريا مباشر)، نقلاً عن مصادر من داخل السجن، بأن المعتقلين سيطروا على السجن بالكامل، وصولاً إلى باب القيادة إلى جانب أسر ضابط برتبة مقدم وعدد من عناصر الأمن.

يذكر أن هذا العصيان هو الثانى بعد أقل من شهر، حيث حاولت إدارة السجن فى البداية اقتياد أربعة سجناء لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، إلا أن المطلوبين رفضوا ذلك لتقوم قوات النظام باستعمال القوة لأخذهم فتطور الوضع إلى عصيان.

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