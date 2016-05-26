مع اقتراب شهر رمضان.. خبيرة تغذية تحذر الصائم من ممارسة الرياضة صباحا

حذرت خبيرة التغذية الفرنسية سيلفى مونتينياك من ممارسة الصائم للرياضة فى الصباح، موضحة أن نسبة الجلوكوز فى الدم تكون فى مستوى أدنى بعد فترة النوم ليلا مما يعرض الشخص لنقص السكر فى الدم لذلك لابد من إعطاء جسمك 30 دقيقة بعد الاستيقاظ وتنتهز هذا الوقت لتناول 3 تينات أو مشمش مجفف قبل بداية ممارسة الرياضة، وهو ما يصعب على الصائم تحقيقه.

وأشارت إلى أنه فى حالة ممارسة الرياضة ليلا فيجب تناول قطعة من اللحم أو السمك وبعض الخضروات والنشويات، لافتة إلى أنه من الأفضل أخذ مجموعة من اللوز والتين والمشمش المجفف مع ترطيب الجسم بشرب الماء، وذلك قبل ممارسة الرياضة.

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