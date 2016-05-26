برج العذراء حظك اليوم الخميس 26 مايو

برج العذراء على الصعيد المهنى ..

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>الفترة الماضية كانت هى الفترة الأسوأ لك على مستوى العمل، حاول أن تتخلص من كافة الآثار السلبية الناتجة عنها، وأبدأ صفحة جديدة، عليك كذلك أن تكون أكثر جدية فى التعامل مع وضعك الجديد فى العمل.>يجب أن تهتم بعلاقتك به، ويجب كذلك أن تكون على أكمل وجه ممكن، خصوصاً أن الفترة الماضية مرت علاقتكما ببعض التوتر الذى أثر عليها سلباً، كما أنه من الضرورى أن تكون على قدر المسئولية اتجاه هذه العلاقة.>ربما تكون هذه الفترة جيدة جداً على مستوى علاقتك الصحية، ولكنه من المفترض أن تراعى كافة التعليمات التى طلبها منك الأطباء فى خلال الفترة الماضية.>الفترة المقبلة ستكون جيدة على مستويات كثيرة، فعلى مستوى العائلة فهناك الكثير من التغيرات التى حدثت خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المفترض أن تحصل على ترقية فى العمل.