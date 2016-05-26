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برج السرطان حظك اليوم الخميس 26 مايو

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 26 مايو برج السرطان حظك اليوم الخميس 26 مايو

على الصعيد المهنى ..


>على الرغم من أن ظروفك فى العمل كانت غير جيدة خصوصاً فى الفترة الأخيرة، إلا أن مديرك كان قادراً على تعويضك والوقوف إلى جوارك فى هذه الفترة الصعبة، وما عليك الآن أن تعود وتهتم بوضعك فى العمل من جديد

برج السرطان على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب مستقرة، ولكن يفضل أن تتخلص من هذه الطريقة الخاطئة فى التعامل معه، كما أن اليوم سيشهد الكثير من التغيرات على مستوى حياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى..


>على الرغم من أنك فى الفترة الماضية كنت مهتم كثيراً، إلا أنه من المفترض أن تكون خلال الفترة المقبلة أكثر ذكاءاً فى التعامل مع جسدك، ولا تهمله، حتى لا يكون له تأثير سئ على حياتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على كل المستويات، كما أنه من المتوقع أن تقابل أحد الأصدقاء الغائبين منذ فترة طويلة.

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مصر 365

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