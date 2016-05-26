أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الخميس 26/5/2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الخميس 26/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 26/5/2016
على الصعيد المهني:
>الناحية المهنية لمواليد برج الدلو مضطربة بعض الشيء بسبب السلبية و الكسل ، فحاول أن تبدأ مشروع جديد او دراسة شيء مختلف بالنسبة لكى تكون أكثر إيجابية وحماس .

على الصعيد العاطفي:
>على مواليد برج الدلو أن يحددوا شكل العلاقة مع الشريك ، فعليك إلا تأخذ قرار متسرع دون تفكير عميق فى شتى جوانب العلاقة .

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الدلو مستقرة نوعا فعليك أن تزور طبيبك لعمل بعض الفحوصات من أجل الأطمئنان على صحتك .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن تكون هناك عدد من المشاكل العائلية ستثير قلقك و تجعلك أكثر اضطرابا الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى