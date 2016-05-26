برج الدلو حظك اليوم الخميس 26/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>الناحية المهنية لمواليد برج الدلو مضطربة بعض الشيء بسبب السلبية و الكسل ، فحاول أن تبدأ مشروع جديد او دراسة شيء مختلف بالنسبة لكى تكون أكثر إيجابية وحماس .
على الصعيد العاطفي:
برج الدلو على الصعيد الصحي:
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>الناحية المهنية لمواليد برج الدلو مضطربة بعض الشيء بسبب السلبية و الكسل ، فحاول أن تبدأ مشروع جديد او دراسة شيء مختلف بالنسبة لكى تكون أكثر إيجابية وحماس .
على الصعيد العاطفي:
>على مواليد برج الدلو أن يحددوا شكل العلاقة مع الشريك ، فعليك إلا تأخذ قرار متسرع دون تفكير عميق فى شتى جوانب العلاقة .
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الدلو مستقرة نوعا فعليك أن تزور طبيبك لعمل بعض الفحوصات من أجل الأطمئنان على صحتك .
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن تكون هناك عدد من المشاكل العائلية ستثير قلقك و تجعلك أكثر اضطرابا الفترة المقبلة.