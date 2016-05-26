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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 26 مايو

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 26 مايو برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 26 مايو

على الصعيد المهنى ..


>أوضاعك فى العمل غير مستقرة، واليوم ستشهد الكثير من التغيرات بعد مقابلة مع مديرك فى العمل، كذلك من المتوقع أن تتغير مهامك المكلف بها بسبب بعض الأمور الطارئة

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب جيدة جداً خصوصا أنك كنت قادر على التعامل معه بالطريقة الصحيحة، كذلك كافة الجلسات التى كانت بينكما فى الفترة الماضية ساهمت فى حل كل الخلافات القديمة بينكما.

على الصعيد لصحى..


>التخلص من الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين هو الحل الأفضل لتشعر ببعض التجسن، كذلك يجبب عليك أن تقوم بالاستماع إلى نصائح الأطباء والحصول على قدر كافِ من النوم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، كما أن علاقتك فى العمل ستتغير كثيراً، وكذلك يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بزملائك فى العمل.
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مصر 365

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