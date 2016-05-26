برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 26 مايو

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد لصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>أوضاعك فى العمل غير مستقرة، واليوم ستشهد الكثير من التغيرات بعد مقابلة مع مديرك فى العمل، كذلك من المتوقع أن تتغير مهامك المكلف بها بسبب بعض الأمور الطارئة>علاقتك بالحبيب جيدة جداً خصوصا أنك كنت قادر على التعامل معه بالطريقة الصحيحة، كذلك كافة الجلسات التى كانت بينكما فى الفترة الماضية ساهمت فى حل كل الخلافات القديمة بينكما.>التخلص من الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين هو الحل الأفضل لتشعر ببعض التجسن، كذلك يجبب عليك أن تقوم بالاستماع إلى نصائح الأطباء والحصول على قدر كافِ من النوم.>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، كما أن علاقتك فى العمل ستتغير كثيراً، وكذلك يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بزملائك فى العمل.