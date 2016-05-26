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سقوط 4 صواريخ على جنوب إسرائيل وتنظيم سلفى بغزة يعلن مسئوليته

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سقوط 4 صواريخ على جنوب إسرائيل وتنظيم سلفى بغزة يعلن مسئوليته سقوط 4 صواريخ على جنوب إسرائيل وتنظيم سلفى بغزة يعلن مسئوليته
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، سقوط 4 قذائف صاروخية فى حقول مستوطنات محيط قطاع غزة بجنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان له صدر مساء اليوم الأربعاء: "سقطت قذائف فى حقول مفتوحة قرب مستوطنة شاعر هنجيف دون اصابات ولم تنطلق صافرات الانذار لعدم وجود سكان هناك".

فيما قالت وكالة "معا" الفلسطينية، أن كتائب "عمر حديد" السلفية التابعة لجماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية أعلنت مسئوليتها عن اطلاق الصواريخ.


>- قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق قطاع غزة

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مصر 365

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