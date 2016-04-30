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بالصور..محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق مهرجان "أميرات الفراولة" بقصر الثقافة

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بالصور..محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق مهرجان "أميرات الفراولة" بقصر الثقافة بالصور..محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق مهرجان "أميرات الفراولة" بقصر الثقافة
شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم الاحتفال بانطلاق مهرجان الإسماعيلية السنوى لأميرات الفراولة، الذى يقام سنويا ضمن الاحتفالات بأعياد الربيع.

جاء ذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والنائب أشرف عمارة والنائبة آمال رزق الله، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأقيم المهرجان الذى تنظمه إدارة السياحة بالمحافظة على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الثقافة والتربية والتعليم والقوى العاملة بالإسماعيلية.

تضمن الحفل تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية الغنائية والرقصات التى قدمتها أطفال الفرق الفنية بمدارس المحافظة وفى مقدمتها فرقة كورال أطفال مدرسة الإسماعيلية الأساسية المتميزة للغات كما تم خلال الحفل تقديم فقرات شعرية وقصائد من أداء الأطفال الموهوبين بالإضافة إلى فقرة لفرقة الفنون الشعبية ، ثم تتويج أميرات الفراولة من أطفال المحافظة والبالغ إجماليهم 70 طفلة .

محافظ الإسماعيلية يشهد مهرجان أميرات الفراولة قصر الثقافة بالاسماعيليه (1)

محافظ الإسماعيلية يشهد مهرجان أميرات الفراولة قصر الثقافة بالاسماعيليه (2)

محافظ الإسماعيلية يشهد مهرجان أميرات الفراولة قصر الثقافة بالاسماعيليه (3)

محافظ الإسماعيلية يشهد مهرجان أميرات الفراولة قصر الثقافة بالاسماعيليه (4)

محافظ الإسماعيلية يشهد مهرجان أميرات الفراولة قصر الثقافة بالاسماعيليه (5)

محافظ الإسماعيلية يشهد مهرجان أميرات الفراولة قصر الثقافة بالاسماعيليه (6)

محافظ الإسماعيلية يشهد مهرجان أميرات الفراولة قصر الثقافة بالاسماعيليه (7)

محافظ الإسماعيلية يشهد مهرجان أميرات الفراولة قصر الثقافة بالاسماعيليه (8)


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