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مكياج عيون على طريقة حورية البحر

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السبت 30-04-2016 15:35

في هذه الأيام المشرقة، نبحث عن نظرة مختلفة؛ رغبةً في الحصول على إطلالات متنوعة وغنية بالتجديد والتغيير، ولعل من أكثر الإطلالات حيوية وجاذبية إطلالة حورية البحر التي اعتدنا عليها في برامج الأطفال عندما كنا صغاراً، فهي تتميز بأسلوبها الكلاسيكي الناعم الذي تفضله الكثير من الفتيات.
إليك سيدتي الخطوات التي تساعدك في الحصول على إطلالة حورية البحر:

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•أولاً: مكياج حورية البحر
تتميز حورية البحر بالمكياج الخفيف الجذاب، وخطواته هي:
1.قومي بتطبيق كريم الأساس الخاص بك والمناسب للون بشرتك ولا تنسي رقبتك.
2.اهتمي بعينيك عن طريق القيام بوضع الظل البني الخفيف على الجفن العلوي مع توزيعه جيداً، ثم امزجي معه الأبيض الخفيف عند أطراف عينيك، ولا تنسي استخدام اللون البني على عظمة الحاجب لتسليط الضوء أكثر على العين.
3.ضعي الكحل الأسود الثقيل على جفني عينيك، واستعيني بالماسكارا لتزيدي من إبراز عينيك.
4.قومي بإخفاء كافة العيوب كالبثور وحب الشباب من بشرتك بواسطة الكونسيلر والـBB، فبشرة حورية البحر دائماً صافية بدون أي عيوب.
5.قومي بوضع اللون البرونزي على خديك، و اللون الأحمر الوردي على شفتيك لتحصلي على مكياج طبيعي لحورية البحر.

•ثانياً: شعر حورية البحر
تتميز حوريات البحر بالشعر الطويل المموج، وأفضل طريقة لتمويج وتجعيد الشعر هي لف الشعر الرطب بواسطة اللفائف وتركه حتى يجف، كما يمكنك تجفيفه بالمجفف الخاص بك أثناء لفه، ثم قومي بفك اللفائف، وستحصلين على شعر مجعد رائع. كما يمكنك استخدام مكواة الشعر المجعد لتجعيد الشعر الجاف أيضاً.

•ثالثاً: ملابس حورية البحر
اختاري الزي البني الذي يتناسب مع مكياجك وإطلالة حورية البحر، ويمكنك ارتداء قميص و بنطلون من الجينز، وهذا متوفر لدى الجميع.

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سيدتي

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