هام للرجال: لا صلع بعد اليوم مع هذه ”الوصفة”، الطب الحديث يتوصل للحل للقضاء علي الصلع

تعتب ظاهرة الصلع عند الرجال من الأمور المنتشرة عالميا وفي جميع أنحاء العالم، حيث تتزايد ظاهرة الصلع عند الرجال بمرور الوقت، ويعاني من تلك الظاهرة ربما الملايين حول حول العالم والتي عاني منهم الكثيرون في استخدام العديد من الوسائل دون جدوي أو أي أمل في استعادة أو الحفاظ علي تبقي لديهم من شعر دون سقوط أو قضاء علي الصلع.

ومع استخدام الرجال للأدوية والعلاج التقليدي والمعروف عالميا كعلاج للصلع وتساقط الشعر وبرغم العديد من الكريمات الشهيرة عالميا والعلاج بالليزر المكلف في بعض الاحيان وأيضا هناك العلاج بالحقن والأدوية المختلفة والتي تكون كثيرًا غير مجدية، ينادي الطب الحديث دوما بضرورة الاتجاة إلي تناول الفاكهة والخضروات واهما الخيار والخس والجزر وكذلك الحرص علي الفاكهة كالموز والتفاح ولابد من تناول العسل كثيرا فهو علاج يد للصلع.

ونعرض لكم اليوم وصفة علمية طبية حديثة لعلاج الصلع خلال فترة قصيرة ودون أي أثار جانبية:

مقادير الخلطة:

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من عسل النحل

ثلاثة ملاعق من البابونج

عصير ثوم ونصف كوب من الماء.

طريقة عمل الخلطة:

نقوم بتقشير الثوم ثم يتم عصره واضافته لعسل النحل ثم يوضع الخليط في الثلاجة حوالي من ثلث إلي نصف ساعة، ثم يتم اضافه صفار بيضة للخليط واضافة ملعقة زيت الصبار ويتم التقليب جيدًا ثم يوضع الخليط علي الشعر ويترك لمدة ثلث ساعة ثم يغسل الشعر بالماء وبالشامبو العادي وخاصة شامبو الاطفال ثم يوضع صافر بيضة علي الشعر ويتم غسله بالماء الدافئ ثم بالبابونج ويتم غسله بالماء.

ينصح بتكرار تلك الوصفة مرة اسبوعيا وستجد نتائج مذهلة خلال فترة وجيزة.

شبكةعيونالإخبارية

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