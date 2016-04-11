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تعرف كيف تقضي على تقرحات الفم و التخلص منها بسهولة

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تعرف كيف تقضي على تقرحات الفم و التخلص منها بسهولة تعرف كيف تقضي على تقرحات الفم و التخلص منها بسهولة

يعاني الكثير من الناس من مشكلة تقرحات الفم المزعجة و المؤلمة التي تتواجد بكثرة في الشفاه او الخد و كذلك الحلق و اللسان . و من بين اسباب ظهور هذه التقرحات التعب و سوء التغذية و كذلك استعمال أدوية الروماتين لها دور في ظهور هذه التقرحات و دون آن نسي السبب الوراثي.

حسب قديم الزمان اي فترة الاجداد ان تقرحات الفم سوف تختفي بتلقاء نفسها دون علاجهاو انها لا تدوم اكثر من سبعة ايام.و من افضل الطرق التي تساعدك في الوقاية و التخلص من تقرحات الفم :

-كريمات و اللصقات التي تباع في الصيلدية فهي تساعد في تخفيف الالم التقرحات و كذلك بوضع الضمادات المهقمة على مزضع القرح تنمع انتشار الالتهاب.

-تحضير غسول للفم المكون من الماء و الملح اضافة الى صودا للشرب تساعد في تخلص من تقرحات الفم حيث ينصح بغسل الفم و الجرح اربع مرات في اليوم.

-التوابل فهي تساعد في علاج تقرحات الفم خاصة بعد العلاج الكيماوي فالاشخاص الذي يتعالجون بواسطة العلاج الكمياوي هم اكثر عرضة لقرحة و جفاف الفم.

_الطماطم و الشوكولاته من مسببات القرحة في الفم لذا يجب الابتعاد اخد بعين الاعتبار الكمية المتناولة و كذلك في حالة حدوث القرحة يجب الابتعاد عن الاتوابل و الاطعمة الساجنة فهي تزيد من نخيج القرح.

-نقص الفيتامينات و الأملاح يسبب ظهور التقرحات في الفم.

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