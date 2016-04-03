مكياج عيون نيلي - بنفسجي بالخطوات

يعتبر اللون النيلي من أكثر الألوان جمالاً، إذ يتميز بقدرته على إبراز جمال العين، إضافة إلى أنه من أبرز خطوط موضة مكياج 2016. ولأن اللون البنفسجي من الألوان المفضلة للسيدات، خصوصاً المراهقات، يقدم لك "سيدتي نت" طريقة عمل مكياج باللونين النيلي والبنفسجي بالخطوات لتتمتعي بمكياج مميز وعيون براقة:

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• ضعي ظل العيون النيلي على وسط الجفن العلوي بواسطة فرشاة عريضة.

• أضيفي ظل العيون النيلي إلى منتصف جفنك السفلي أيضاً عن طريق رسم خط رفيع أسفل العين.

• طبقي اللون البنفسجي على جفنك العلوي ووزعيه جيداً.

• أحضري فرشاة المكياج وابدئي برسم دوائر صغيرة حتى يتم دمج اللون النيلي مع البنفسجي.

• كرري الخطوة نفسها على جفن عينيك السفلي.

• قومي برسم عينيك بقلم الكحل النيلي لإضافة مزيد من السحر والجاذبية إلى نظرتك.

• أنهي مكياج عينيك عن طريق وضع طبقتين من الماسكارا على رموشك العلوية والسفلية.

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