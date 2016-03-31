أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مجتمع و ناس

هذا هو الرجل المتسبب في أزمة غادة إبراهيم و إلهام شاهين

Google+ Print
هذا هو الرجل المتسبب في أزمة غادة إبراهيم و إلهام شاهين هذا هو الرجل المتسبب في أزمة غادة إبراهيم و إلهام شاهين

تستمر قضية الفنانة المصرية ” غادة إبراهيم ” في التصاعد وذلك بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الدعارة وإدارة شقة خاصة بالدعارة و العمل على كبيرة ، وبعد التحقيقات ظهرت براءة الفنانة غادة إبراهيم .

وخرجت الفنانة غادة إبراهيم بتصريحات ضد الفنانة إلهام شاهين وإنه هي السبب وراء إلقاء القبض عليه بتصريحات قوية ضد الفنانة إلهام شاهين .

وجاء رد الفنانة إلهام شاهين ، عندما قالت إنه لا تريد الحديث عن هذا الأمر حتي لا تنال الفنانة غادة إبراهيم  شهرة على حسابه وذلك في رد الفنانة إلهام شاهين على غادة إبراهيم .

وفي التصريحات الأخيرة كشفت الفنانة غادة إبراهيم إنه كان متزوجة في عام 2004 من شخص ، وحدثت خيانة منه مع الفنانة إلهام شاهين ومنذ هذا الوقت بدأت إلهام شاهين في شن الهجوم عليه .

و أكدت الفنانة غادة إبراهيم إن زوجها هو رجل ذو منصب مهم في الفن لذلك كانت تشارك في المهرجانات والحفلات العالمية .

وبعد البحث المستمر إتضح إن الفنانة غادة إبراهيم كانت متزوجة في عام 2004 من الكاتب السيناريو ” طارق عبد الجليل ” ولكن هل هي كانت تقصد هذا الزوج أم لا ، وإنها لم تكشف أبداً عن إسم زوجها حتي الأن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل