هذا هو الرجل المتسبب في أزمة غادة إبراهيم و إلهام شاهين

تستمر قضية الفنانة المصرية ” غادة إبراهيم ” في التصاعد وذلك بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الدعارة وإدارة شقة خاصة بالدعارة و العمل على شبكة كبيرة ، وبعد التحقيقات ظهرت براءة الفنانة غادة إبراهيم .

وخرجت الفنانة غادة إبراهيم بتصريحات ضد الفنانة إلهام شاهين وإنه هي السبب وراء إلقاء القبض عليه بتصريحات قوية ضد الفنانة إلهام شاهين .

وجاء رد الفنانة إلهام شاهين ، عندما قالت إنه لا تريد الحديث عن هذا الأمر حتي لا تنال الفنانة غادة إبراهيم شهرة على حسابه وذلك في رد الفنانة إلهام شاهين على غادة إبراهيم .

وفي التصريحات الأخيرة كشفت الفنانة غادة إبراهيم إنه كان متزوجة في عام 2004 من شخص ، وحدثت خيانة منه مع الفنانة إلهام شاهين ومنذ هذا الوقت بدأت إلهام شاهين في شن الهجوم عليه .

و أكدت الفنانة غادة إبراهيم إن زوجها هو رجل ذو منصب مهم في الفن لذلك كانت تشارك في المهرجانات والحفلات العالمية .

وبعد البحث المستمر إتضح إن الفنانة غادة إبراهيم كانت متزوجة في عام 2004 من الكاتب السيناريو ” طارق عبد الجليل ” ولكن هل هي كانت تقصد هذا الزوج أم لا ، وإنها لم تكشف أبداً عن إسم زوجها حتي الأن .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads