بالفيديو:مكياج ناعم للحجاب باللون الأحمر‎

يتسم مكياج المحجبات خلال فصل الربيع بالألوان الزاهية ،غير أننا في هذا الموسم سنشهد حضوراً بارزاً للألوان القوية ، بحسب خبيرة التجميل ميسون هلال التي تشدد على ضرورة اعتماد التنسيق في المكياج، أي نظرية التضاد؛ بمعنى وضع ظلال عيون خفيف مع أحمر الشفاه القويّ، والعكس صحيح، بغية تحقيق الجمال المطلوب.

وفي هذا السياق ، توضح طريقة تنفيذ مكياج احترافي مع الشيلة باللون الأحمر الرائج هذا الموسم، على صعيدي الملابس والطرحة (الحجاب) نفسها .

تشير ميسون أنه تبعا لاستخدام الشيلة باللون الأحمر،اعتمدت أحمر شفاه خفيفاً لتحقق التوازن والانعكاس المطلوب، فيما اعتمدت البني المائل إلى الأحمر للعين، كما استخدمت اللون الفاتح داخل العين بهدف إظهار العين أكثر اتساعاً.وختمت المكياج بظلال عيون داكن بخلاف باقي ألوان المكياج لتظهر جمال العين وإشراقها .

إذاً، الحجاب الأحمر يفرض المكياج الخفيف مع ظلال عيون بدرجة قوية. لكن ماذا لو كان المكياج لإطلالة نهارية؟ تقول ميسون هلال إنه في مثل هذه الحالة، ما كانت لتسخدم ظلال عيون قوياً، كون الضوء نهاراً يوضح التفاصيل .

أمّا عن ألوان أحمر الشفاه مع الحجاب باللون الأحمر فركّزت على ضرورة اعتماد ما هو خفيف، كما نصحت بعدم الارتكاز في المكياج على لون الحجاب، مشيرة إلى أنّ التنسيق والانطلاق من تدرّج ألوان مناسبة للحجاب سيجعل من الإطلالة أجمل واكثر توازناً.

ولمحبّات أحمر الشفاه الأحمر، أوضحت أنّ من الممكن اعتماد الكحل الأسود والأحمر ليلاً فقط، على الرغم من أنّ من الأفضل اعتماد التضاد اللوني لإطلالة الحجاب الأحمر.