"مجموعة عطور من وحي بلاد عريقة" من جورجيو أرماني

La Collection des Terres Précieuses

العطران

VERT MALACHITE & ROUGE MALACHITE

ستكون مجموعة عطورLa Collection des Terres Précieuse، عنوان فصل جديد في قصة Armani / Privé، وستضم إبداعات عطرية فنية صممهاGiorgio Armani خلال أسفاره.

ستحتفل أول تحفتين عطريتين في هذه المجموعة الجديدة بروسيا، وسيحمل كل منهما اسم حجر المرمر الأخضر الأسطوري "ملكيت".

يعبّر العطر الأول Vert Malachite، عن الامتداد الشاسع لهذه البلد الرائعة. في حين يتغنى العطر الثاني Rouge Malachite، بجمال المرأة الروسية وطبيعة شخصيتها.

بهذين العطرين يعبر Giorgio Armani عن افتتانه بهذه البلد المتغيّرة باستمرار، ويستحضر فيهما كل قوة وعمق طبيعة الشخصية السلافية.

الملكيت، حجر كريم أسطوري

عُرف "الملكيت" كحجر كريم مقدس لدى حضارات الفراعنة والرومان والإغريق منذ أقدم العصور، وورد في العديد من الأساطير الروسية، وكان يُعتقد بأنه يحمي من مصائب الزمان. وسرعان ما أصبح في نهاية القرن أصبح الحجر الكريم المفضل لدى القياصرة لتزيين قصورهم الملكية.

أطلق عليه المؤلف Pavel Bazhov لقب "الحجر الزهرة"، وألّف قصة خرافية بعنوان Malachite Casket "نعش الملكيت"، وجاء في الأسطورة أن حجر الملكيت كان بحماية جبابرة الجبل القدماء الذين وهبوه للشعب الروسي. ويعكس اللقب ازدواجية هذا الحجر الكريم الذي يتمتع بالقوة والنعومة على حد سواء.

استمد Giorgio Armani إلهامه من حجر ملكيت كان بين مقتنياته، لابتكار هذا العطر وتجسيد أراضي روسيا الشاسعة التي تمتد من موسكو إلى الأورال، بكل ما فيها من ذكريات نابضة بالعواطف، حيث كان يتم فيها استخراج حجر الملكيت وصقله ونحته.

لكن عطر واحد لا يكفي لتجسيد كل أبهة وطبيعة روسيا الممتدة على مساحة واسعة، والتي يعتبرها Giorgio Armani "نابضة بالحياة، ومنبع طاقة لا يُصدّق".

عطر VERT MALACHITE

استخدم حجر الملكيت الذي يتميز بوميض أخضر ناعم، كرمز لتقوية الحظ والتجدد في ميثيولوجيا "فينوس" خلال العصور القديمة. وهذا اللون استمده من الأرض، نتيجة امتزاج المواد غير العضوية بالعناصر النباتية.

يكشف عطر Vert Malachite الأثيري والقوي، عن عاطفة أنثوية جياشة.

عطر زهري متوازن بدقة، نضر وفاتن معاً، يترك هالة عطرية ناعمة لكنها تدوم طويلاً.

لتجسيد هذا الحجر الكريم، ابتكر خبير العطورFabrice Pellegrin (شركةFirmenich) خلاصة زنبق مشع في قلب تركيبة عطر Vert Malachite. تم إبداع مستخلص هذه الزهرة البيضاء الفوّاحة بلذعة ناعمة، باستخدام تقنية تعرف باسمNature Print©* (طبعة الطبيعة)، التي تتيح تجسيد سمات أريجها الزهري بأنقى التراكيز وأكثفها بإتقان مذهل.

من وحي هذا الزنبق، رمز العفاف والطهارة والخصوبة والإثارة، استمد خبير العطور إلهامه للمحافظة على نقاء هذه السمات الطبيعية.

تمتزج أفخر المكونات الطبيعية (البرتقال المر، الفلفل الوردي، الإيلنغ، الفل، الفانيليا والجاوي)، بإيقاع مضيء يثري العطر بالشخصية المميزة لكل منها. فنجد الإشراق يتماوج بين الزهور والتوابل.

تشكل خلاصة البرتقال المر وزيت petitgrain المستخرج من أوراق شجر البرتقال، أريجاً أخضر سرعان ما يتوهج بوضوح في انطلاقة العطر، ويتناثر بنضارة الماء.

ما يلبث أن يكشف العطر عن قلب أبيض فواح بشذا الفل والإيلنغ.

يضيف الفلفل الوردي بريقاً مشعاً إلى هذا الإيقاع العطري المضيء.

في حين تتميز قاعدة العطر بالبصمة المتقدة والمثيرة للزنبق مع لمسة من الفانيليا والجاوي.

* Nature Print (طباعة الطبيعة)، تقنية حصرية على شركة Firmenich.