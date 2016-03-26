5 حيل تخلصك من زيارة صالونات التجميل

تخيّلي أنه يمكنك الحصول على بشرة بيضاء ومشرقة، من دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل مرةً أخرى، كما يمكنك الحصول على الشعر الصحيّ كنجمات التلفاز أيضاً، وأنت في منزلك. كلّ هذا أصبح حقيقةً، وليس خيالًا، مع حيل "سيدتي نت" الخمس لتجنب الذهاب إلى صالونات التجميل مرةً أخرى.

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إليك سيدتي هذه الخدع البسيطة لتجنب الذهاب إلى صالونات التجميل:

1. خدعة الكونسيلر: يساعدك كريم الإخفاء على تغطية الهالات السوداء حول العين. ولكي يبدو هذا الأمر طبيعيًّا لتحصلي على بشرة مشرقة ومتألقة، إليك هذا التغيير البسيط عند وضعك كريم الإخفاء. يبدأ التغيير من خلال اختيار كريم الإخفاء، إذ عليك اختيار لون أفتح قليلًا من لون بشرتك؛ وعند وضعك للكريم، قومي بوضعه على شكل مثلث تحت عينيك، ثمّ وزّعيه بطريقة متساوية باستخدام باطن إصبعك السبابة، قبل وضع بودرة الوجه الخاصّة بك للحفاظ على كريم الإخفاء لأطول فترة.

2. إزالة المكياج: بدلًا من إنفاق الكثير من المال على منظفات إزالة المكياج التي قد تؤذي بشرتك في بعض الأحيان، استبدليها بزيت الزيتونن لأنه مناسب لكافة أنواع البشرة، كما أنه يعمل على إزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة على البشرة ليترك بشرتك متوهجةً ونظيفةً، من دون الحاجة إلى ترطيب إضافي.

3. الملعقة: يمكنك استخدام الملاعق كأداة لوضع المكياج، لأنها تساعد على تحديد شكل حاجبيك، كما أنها تمنعك من انزلاق الكحل أو الماسكرا حول عينيك.

4. عيون مشرقة وطبيعية: كلما أردت الحصول على نظرة طبيعية بعيون مشرقة، قومي بوضع الكحل على الحافات الداخلية لعينيك، وتجنبي وضع الماسكرا لتحصلي على نظرة طبيعية.

5. تنظيف فرشاة مكياجك: يوجد الكثير من منظفات فراشي المكياج، التي تحتوي على موادّ كيميائية كثيرة، قد تؤذي بشرتك. ولكن هناك طريقة سهلة وغير مكلفة؛ فكلّ ما عليك هو وضع كمية من شامبو الأطفال على يديك وفرك فراشي المكياج جيدًا، ثمّ شطفها بالماء الدافئ وتركها لتجفّ في الهواء. وبذلك، تكون فرشاة مكياجك نظيفة وخالية أيضًا من المواد الكيميائية التي قد تضرّ ببشرتك.

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